Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново» выйдет 4 марта 2026 года

Во втором сезоне будет 8 эпизодов. В роли Джессики Джонс вновь появится Кристен Риттер. Актриса сыграла ее в одноименном сериале Netflix, который шел три сезона, с 2015 по 2019 год. Персонаж существовал в той же вселенной, что и Сорвиголова, которого играет Чарли Кокс. К актерскому составу также присоединились Мэттью Лиллард и Лили Тейлор.