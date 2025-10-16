Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново» выйдет 4 марта 2026 года

Disney+ объявил дату выхода второго сезона сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Премьера состоится 4 марта 2026 года.
По сюжету адвокат-супергерой пытается помешать Кингпину — одному из крупных криминальных авторитетов Нью-Йорка, который хочет взять город под свой контроль. Сорвиголову сыграл Чарли Кокс, а Кингпина — Винсент Д’Онофрио. Джон Бернтал вернулся к роли Карателя, который должен помочь Сорвиголове в свершении правосудия. Шоу собрало 7,5 млн просмотров за первые пять дней на Disney+.
Во втором сезоне будет 8 эпизодов. В роли Джессики Джонс вновь появится Кристен Риттер. Актриса сыграла ее в одноименном сериале Netflix, который шел три сезона, с 2015 по 2019 год. Персонаж существовал в той же вселенной, что и Сорвиголова, которого играет Чарли Кокс. К актерскому составу также присоединились Мэттью Лиллард и Лили Тейлор.
Первый сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» вышел 4 марта. Изначально премьера должна была состояться в начале 2024 года. Однако ее перенесли из-за пересъемок, связанных с изменением вектора сериала, а также забастовок сценаристов и актеров в Голливуде.
В сентябре стало известно, что у сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» будет третий сезон. Съемки планируют начать в 2026 году, детали сюжета не раскрываются.