Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново» выйдет 4 марта 2026 года

Семья Дайаны Китон раскрыла причину смерти актрисы
Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс путешествуют по Англии в трейлере «Соленой тропы»
Прима-балерина Диана Вишнёва представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context
Москвичкам предложили рожать под диджей-сет
Марк Уолберг спродюсирует документальный фильм о Прасе Мишеле из Fugees
Исследование: большинство россиян одобряют секс на первом свидании
В Москве более месяца на улице живут два экзотических попугая. Местные просят спасти птиц
Вышел новый трейлер «Ветра» — мистического роуд-муви Сергея Члиянца по сценарию авторов «Окраины»
Москвичи смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века
Марк Руффало спас Вуди Харрельсона от массовой драки во время съемок «Иллюзии обмана»
Петербурженка устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве
Кейт МакКиннон сыграет Афродиту в третьем сезоне «Перси Джексона»
Поболтать или добавить мистики: 2ГИС выяснил, какие вайбы предлагают заведения в разных городах
Театр «Современник» опубликует книгу о своей истории
Джим Кэрри намерен сняться в киноадаптации мультсериала «Джетсоны»
Кристина Агилера выпустит в декабре концертный фильм к 25-летию альбома «My Kind of Christmas»
Джош О’Коннор и Меганн Фэхи воспитывают дочь после развода в трейлере «Перестройки»
Комик Найка Казиева рассказала о пережитом в детстве сексуализированном насилии ― и пути к исцелению
У московской галереи Alina Pinsky Gallery откроется филиал в Париже
Москвичам удалось сохранить стадион «Крылья Советов»: власти пообещали не сносить его ради жилья
Фонд «Второе дыхание» запустил акцию «Куртка бабушке зимой» по доставке теплых вещей пенсионерам
Средняя зарплата в Москве к 2026 году может вырасти до 196 000 рублей
Музыкальный критик Александр Фломастер будет развивать музыкальное комьюнити в «Яндекс Музыке»
Экс-супруг певицы Sia потребовал алименты для поддержания «роскошного уровня жизни»
В ДК «Кристалл» пройдет «Шрек викенд» ― театрализованная вечеринка с «Лауд Boyz» и «Стерео Шириной»
В Петербурге пройдет фестиваль «Архитектон MMXXV»
Археологи научились определять беременность древних скелетов по костям
В России вырос спрос на шапки-боярки, папахи и кубанки

Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново» выйдет 4 марта 2026 года

Фото: 20th Television

Disney+ объявил дату выхода второго сезона  сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Премьера состоится 4 марта 2026 года.

По сюжету адвокат-супергерой пытается помешать Кингпину — одному из крупных криминальных авторитетов Нью-Йорка, который хочет взять город под свой контроль. Сорвиголову сыграл Чарли Кокс, а Кингпина — Винсент Д’Онофрио. Джон Бернтал вернулся к роли Карателя, который должен помочь Сорвиголове в свершении правосудия. Шоу собрало 7,5 млн просмотров за первые пять дней на Disney+.

Во втором сезоне будет 8 эпизодов. В роли Джессики Джонс вновь появится Кристен Риттер. Актриса сыграла ее в одноименном сериале Netflix, который шел три сезона, с 2015 по 2019 год. Персонаж существовал в той же вселенной, что и Сорвиголова, которого играет Чарли Кокс. К актерскому составу также присоединились Мэттью Лиллард и Лили Тейлор.

Первый сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» вышел 4 марта. Изначально премьера должна была состояться в начале 2024 года. Однако ее перенесли из-за пересъемок, связанных с изменением вектора сериала, а также забастовок сценаристов и актеров в Голливуде.

В сентябре стало известно, что у сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» будет третий сезон. Съемки планируют начать в 2026 году, детали сюжета не раскрываются. 

Расскажите друзьям