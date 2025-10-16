Семья Дайаны Китон раскрыла причину смерти актрисы
Марк Уолберг спродюсирует документальный фильм о Прасе Мишеле из Fugees

Фото: Amazon MGM Studios

Марк Уолберг спродюсирует документальный фильм о музыканте Прасе Мишеле из группы Fugees. Об этом сообщил Hypebeast. 

Проект реализует продакшн-компания Unrealistic Ideas. Он расскажет о разных этапах жизни Мишеля: от его студенческих лет в Йельском университете до музыкальной карьеры и участия в громком скандале 1MDB. 

«Все очарованы всеми этими поворотами сюжета, словно это какой-то триллер. Но для меня это просто моя жизнь — настоящая, запутанная, сложная правда о том, через что я прошел», — отметил Мишель.  

В фильм войдут уникальные кадры, снятые самим артистом в ключевые моменты его жизни. В производстве ленты поучаствует кризисный пиар-специалист Эрика Дюма. По ее словам, проект будет максимально честным и не станет избегать сложных аспектов жизни Мишеля. 

В апреле 2023 года Мишеля признали виновным в 10 пунктах обвинения, включая преступный сговор, сокрытие существенных фактов, давление на свидетелей. Он получил более 100 млн долларов от малайзийского миллиардера Джо Лоу, ключевой фигуры в скандале с 1MDB, для влияния на политику США.

Артисту грозит до 22 лет тюремного заключения, однако вынесение приговора уже трижды откладывалось, поскольку бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность помилования.

«Я болею за Праса и с нетерпением жду возможности рассказать его историю», — отметил Марк Уолберг, назвав Мишеля легендой.

