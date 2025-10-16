Исследование: большинство россиян одобряют секс на первом свидании

Все больше россиян воспринимают секс на первом свидании как естественную часть взаимного интереса (60% женщин и 81% мужчин). Об этом свидетельствуют результаты исследования Mamba, результаты есть у «Афиши Daily».
Авторы опроса отмечают, что если раньше сближение на первом свидании считалось рискованным шагом, то сегодня оно перестало быть поводом для обсуждения. Почти треть мужчин и женщин признаются: «Если симпатия сильная, то почему бы и нет». Однако женщины по-прежнему чаще предпочитают сначала узнать мужчину поближе — для них важнее доверие и ощущение безопасности, чем спонтанность момента (41%).
При этом причины, по которым люди принимают такие решения, у мужчин и женщин различаются. Мужчины чаще руководствуются моментом: 23% отмечают сильное влечение и «химию» как решающий фактор, 23% обращают внимание на внешность и поведение. Для женщин главным остается внутреннее ощущение безопасности: 26% ставят на первое место доверие, 25% — эмоциональную близость, а 15% — уверенность в серьезных намерениях мужчины.
Отношение к инициативе тоже разное. Половина мужчин воспринимают прямые намеки спокойно, а 34% признают, что это добавляет интереса. Среди женщин преобладает настороженность — 51% уверены, что мужчина, проявляющий инициативу в первый вечер, не ищет ничего серьезного.
Согласно результатам исследования, для большинства (49% мужчин и 67% женщин) сам факт близости никак не влияет на отношение к потенциальному партнеру. Главное — то, что происходит после: остается ли человек на связи и дает ли понять, что встреча для него была не случайной.
При этом 44% мужчин считают, что близость, напротив, помогает установить доверие и делает общение теплее. Лишь немногие — около 4% — признаются, что потеряли бы интерес после первой ночи. Женщины оценивают ситуацию иначе: 16% пожалели бы о поспешности, а 9% признались, что могли бы охладеть к партнеру.
Почти половина мужчин уверены, что близость на первом свидании может стать началом серьезной истории, а 40% считают, что решающее значение имеет не время, а чувства. Среди женщин так думают лишь 10%, зато 28% полагают, что ранняя близость снижает шансы на отношения, а 22% уверены, что она все портит.
Тем не менее 54% мужчин и 27% женщин поделились, что у них были длительные отношения, начавшиеся именно с секса на первом свидании. Если же связь обрывается, 40% мужчин просто игнорируют ситуацию, 32% переживают пару дней и забывают. Среди женщин реакция эмоциональнее: 34% стараются не придавать значения, но 25% признаются в злости на себя или партнера.
Ранее аналитики дейтинг-сервиса Mamba узнали, что 70% мужчин и 59% женщин обращаются к нейросети, чтобы разобраться в чувствах или поведении партнера. По данным исследования, мужчины быстрее приняли искусственный интеллект как помощника в любви: 42% уже советуются с ним перед свиданиями или при общении, еще 34% планируют начать. Среди женщин таких меньше: 24% уже используют искусственный интеллект, но 54% готовы попробовать.