Исследование: большинство россиян одобряют секс на первом свидании

Семья Дайаны Китон раскрыла причину смерти актрисы
Прима-балерина Диана Вишнёва представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context
Москвичкам предложили рожать под диджей-сет
Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново» выйдет 4 марта 2026 года
Марк Уолберг спродюсирует документальный фильм о Прасе Мишеле из Fugees
В Москве более месяца на улице живут два экзотических попугая. Местные просят спасти птиц
Вышел новый трейлер «Ветра» — мистического роуд-муви Сергея Члиянца по сценарию авторов «Окраины»
Москвичи смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века
Марк Руффало спас Вуди Харрельсона от массовой драки во время съемок «Иллюзии обмана»
Петербурженка устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве
Кейт МакКиннон сыграет Афродиту в третьем сезоне «Перси Джексона»
Поболтать или добавить мистики: 2ГИС выяснил, какие вайбы предлагают заведения в разных городах
Театр «Современник» опубликует книгу о своей истории
Джим Кэрри намерен сняться в киноадаптации мультсериала «Джетсоны»
Кристина Агилера выпустит в декабре концертный фильм к 25-летию альбома «My Kind of Christmas»
Джош О’Коннор и Меганн Фэхи воспитывают дочь после развода в трейлере «Перестройки»
Комик Найка Казиева рассказала о пережитом в детстве сексуализированном насилии ― и пути к исцелению
У московской галереи Alina Pinsky Gallery откроется филиал в Париже
Москвичам удалось сохранить стадион «Крылья Советов»: власти пообещали не сносить его ради жилья
Фонд «Второе дыхание» запустил акцию «Куртка бабушке зимой» по доставке теплых вещей пенсионерам
Средняя зарплата в Москве к 2026 году может вырасти до 196 000 рублей
Музыкальный критик Александр Фломастер будет развивать музыкальное комьюнити в «Яндекс Музыке»
Экс-супруг певицы Sia потребовал алименты для поддержания «роскошного уровня жизни»
В ДК «Кристалл» пройдет «Шрек викенд» ― театрализованная вечеринка с «Лауд Boyz» и «Стерео Шириной»
В Петербурге пройдет фестиваль «Архитектон MMXXV»
Археологи научились определять беременность древних скелетов по костям
В России вырос спрос на шапки-боярки, папахи и кубанки
Аль Пачино и Роберт Де Ниро снялись в рекламной кампании бренда Moncler, посвященной дружбе

Исследование: большинство россиян одобряют секс на первом свидании

Фото: Toa Heftiba/Unplash

Все больше россиян воспринимают секс на первом свидании как естественную часть взаимного интереса (60% женщин и 81% мужчин). Об этом свидетельствуют результаты исследования Mamba, результаты есть у «Афиши Daily».

Авторы опроса отмечают, что если раньше сближение на первом свидании считалось рискованным шагом, то сегодня оно перестало быть поводом для обсуждения. Почти треть мужчин и женщин признаются: «Если симпатия сильная, то почему бы и нет». Однако женщины по-прежнему чаще предпочитают сначала узнать мужчину поближе — для них важнее доверие и ощущение безопасности, чем спонтанность момента (41%).

При этом причины, по которым люди принимают такие решения, у мужчин и женщин различаются. Мужчины чаще руководствуются моментом: 23% отмечают сильное влечение и «химию» как решающий фактор, 23% обращают внимание на внешность и поведение. Для женщин главным остается внутреннее ощущение безопасности: 26% ставят на первое место доверие, 25% — эмоциональную близость, а 15% — уверенность в серьезных намерениях мужчины.

Отношение к инициативе тоже разное. Половина мужчин воспринимают прямые намеки спокойно, а 34% признают, что это добавляет интереса. Среди женщин преобладает настороженность — 51% уверены, что мужчина, проявляющий инициативу в первый вечер, не ищет ничего серьезного.

Согласно результатам исследования, для большинства (49% мужчин и 67% женщин) сам факт близости никак не влияет на отношение к потенциальному партнеру. Главное — то, что происходит после: остается ли человек на связи и дает ли понять, что встреча для него была не случайной.

При этом 44% мужчин считают, что близость, напротив, помогает установить доверие и делает общение теплее. Лишь немногие — около 4% — признаются, что потеряли бы интерес после первой ночи. Женщины оценивают ситуацию иначе: 16% пожалели бы о поспешности, а 9% признались, что могли бы охладеть к партнеру.

Почти половина мужчин уверены, что близость на первом свидании может стать началом серьезной истории, а 40% считают, что решающее значение имеет не время, а чувства. Среди женщин так думают лишь 10%, зато 28% полагают, что ранняя близость снижает шансы на отношения, а 22% уверены, что она все портит.

Тем не менее 54% мужчин и 27% женщин поделились, что у них были длительные отношения, начавшиеся именно с секса на первом свидании. Если же связь обрывается, 40% мужчин просто игнорируют ситуацию, 32% переживают пару дней и забывают. Среди женщин реакция эмоциональнее: 34% стараются не придавать значения, но 25% признаются в злости на себя или партнера.

Ранее аналитики дейтинг-сервиса Mamba узнали, что 70% мужчин и 59% женщин обращаются к нейросети, чтобы разобраться в чувствах или поведении партнера. По данным исследования, мужчины быстрее приняли искусственный интеллект как помощника в любви: 42% уже советуются с ним перед свиданиями или при общении, еще 34% планируют начать. Среди женщин таких меньше: 24% уже используют искусственный интеллект, но 54% готовы попробовать.

Расскажите друзьям