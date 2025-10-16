Исследование: большинство россиян одобряют секс на первом свидании

Авторы опроса отмечают, что если раньше сближение на первом свидании считалось рискованным шагом, то сегодня оно перестало быть поводом для обсуждения. Почти треть мужчин и женщин признаются: «Если симпатия сильная, то почему бы и нет». Однако женщины по-прежнему чаще предпочитают сначала узнать мужчину поближе — для них важнее доверие и ощущение безопасности, чем спонтанность момента (41%).