Прима-балерина Диана Вишнёва представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context

2 и 3 ноября на сцене Театра Ермоловой состоится открытие 30-го творческого сезона примы-балерины Дианы Вишнёвой в рамках фестиваля современной хореографии Context.
Вечер под названием «Ионеско» объединит две постановки, вдохновленные произведениями французского классика театра абсурда Эжена Ионеско.
В первом акте состоится премьера спектакля «Театр бесконечно повторяющихся действий», созданного хореографом Олегом Степановым совместно с труппой Context.
Во втором — балет «Стулья» в хореографии Мориса Бежара, который исполнят Диана Вишнёва и Жиль Роман, французский танцовщик, преемник и хранитель художественного наследия Бежара.
В этом году фестиваль Context исследует взаимосвязь современного танца и драматического театра, рассматривая тело как «самый тонкий сценический инструмент».
«Современный танец давно работает на стыке жанров, и идея обозначить XIII сезон Context как связь танца и театра для фестиваля стала логичной. Нам интересно рассматривать танец как внутренний процесс, где каждая эмоция и каждое движение становятся частью драматургии исполнителя», — рассказала Диана Вишнёва.