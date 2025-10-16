Прима-балерина Диана Вишнёва представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context

«Современный танец давно работает на стыке жанров, и идея обозначить XIII сезон Context как связь танца и театра для фестиваля стала логичной. Нам интересно рассматривать танец как внутренний процесс, где каждая эмоция и каждое движение становятся частью драматургии исполнителя», — рассказала Диана Вишнёва.