Hollywood Undead не приедут в Россию из‑за давления общественности

«С огромным сожалением сообщаем, что в последний момент перед выходом в продажу, под давлением общественности Hollywood Undead приняли решение отложить свой визит в Россию. Группа очень расстроена, что, несмотря на огромное желание выступить перед фанатами, в настоящее время обстоятельства мешают это сделать», — заявили в агентстве «Мельница».