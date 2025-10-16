Hollywood Undead не приедут в Россию из‑за давления общественности

Hollywood Undead не приедут в Россию. Продажа билетов должна была стартовать сегодня, 16 октября.
«С огромным сожалением сообщаем, что в последний момент перед выходом в продажу, под давлением общественности Hollywood Undead приняли решение отложить свой визит в Россию. Группа очень расстроена, что, несмотря на огромное желание выступить перед фанатами, в настоящее время обстоятельства мешают это сделать», — заявили в агентстве «Мельница».
О том, что американская группа собирается выступить в России, стало известно 13 октября. Концерты планировались 28 мая 2026 года в Москве («ВТБ Арена») и 30 мая в Петербурге («СКА Арена»).