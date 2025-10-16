В Москве более месяца на улице живут два экзотических попугая. Местные просят спасти птиц

Жители Бабушкинского района Москвы уже второй месяц не могут поймать двух попугаев. Об этом сообщают телеграм-канал «112» и «Известия».
Экзотические птицы проводят досуг на деревьях, а ночуют в дворовых голубятнях (где пугают голубей необычным визгом). «Они близко не подпускают людей к себе, с голубями дружат, с воронами воюют», ― приводят СМИ слова одного из местных жителей.
Попугаи страдают от нехватки еды, питаться им приходится пожелтевшими листьями. Неравнодушные жители беспокоятся, что отсутствие пищи и холод угрожают жизни птиц.
Александрийский и индийский попугаи появились в районе Бабушкинский с разницей более чем в месяц. Хозяин их так и не объявился, а с каждым днем поймать их все сложнее, ведь птицы привыкают к дикой природе. Соседи следят за пернатыми и даже обращаются к орнитологам, чтобы поймать их, но пока безрезультатно.