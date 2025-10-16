В Москве более месяца на улице живут два экзотических попугая. Местные просят спасти птиц

Александрийский и индийский попугаи появились в районе Бабушкинский с разницей более чем в месяц. Хозяин их так и не объявился, а с каждым днем поймать их все сложнее, ведь птицы привыкают к дикой природе. Соседи следят за пернатыми и даже обращаются к орнитологам, чтобы поймать их, но пока безрезультатно.