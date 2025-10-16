Москвичи смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века

Москвичи в конце октября смогут увидеть комету C/2025 A6 (Lemmon), которая последний раз пролетала рядом с Землей около 1350 лет назад (в VII веке). Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.
По ее словам, комета была открыта 3 января 2025 года в американской обсерватории Маунт-Леммон. Сейчас ее можно увидеть в созвездии Гончих Псов с помощью биноклей диаметром от 30 до 100 мм или небольших любительских телескопов.
На фотографиях она проявляется в виде зеленоватого свечения. «1 октября комета максимально приблизится к Земле, пройдя на расстоянии менее 90 млн км, и ее, вероятно, можно будет увидеть невооруженным глазом.
Найти комету можно будет сразу после захода Солнца в западной части неба. Сначала найдите яркую красноватую звезду Арктур. Чуть выше находятся яркие звезды созвездия: гамма Волопаса и Мирак, комета будет находиться примерно посередине между ними. Важно отметить, что кометы переменчивы, и ситуация может измениться ближе к дате», — отметила Кравченко.