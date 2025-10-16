Москвичи смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века

Найти комету можно будет сразу после захода Солнца в западной части неба. Сначала найдите яркую красноватую звезду Арктур. Чуть выше находятся яркие звезды созвездия: гамма Волопаса и Мирак, комета будет находиться примерно посередине между ними. Важно отметить, что кометы переменчивы, и ситуация может измениться ближе к дате», — отметила Кравченко.