Петербурженка устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве

Юлия Богданова из Петербурга вновь отправилась в заплыв на гигантской тыкве, которую она вырастила на даче в Псковской области. Подробностями и кадрами она поделилась у себя «ВКонтакте».

Навигацию женщина открыла на том же озере Стречино, что и в прошлом году. «Это не просто плавание, это полет моей мечты, воплощенный в реальность благодаря гигантской тыкве и красоте этого невероятно красивого, удивительного места», ― поделилась она.

Видео:&nbsp;Юлия Богданова/VK

Богданова сказала, что плаванье на тыкве ― это ее версия праздника «Алые Паруса», только на даче в Псковской области. Тыква тоже плыла под ярко-красным парусом. Свое судно петербурженка назвала «Емелей».

Как отмечает АиФ, мякоть из тыквы отправилась в компостную яму, потому что у Юлии не было времени ей заниматься. Вес гигантского овоща составил 221 килограмм.

В прошлом году женщина отправилась в заплыв по озеру Стречино на 226-килограммовой тыкве. 

Заплывом на тыквах занимается не только Юлия Богданова. Есть целый вид спорта, который называется тыквенная регата (или тыквенный каякинг). Участники преодолевают маршрут на скорость в тыквах, специально подготовленных для плавания. Такие соревнования популярны в США, Великобритании и Ирландии. 

