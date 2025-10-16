Марк Руффало спас Вуди Харрельсона от массовой драки во время съемок «Иллюзии обмана»

Марк Руффало рассказал, как однажды буквально вытащил Вуди Харрельсона из драки в баре в Новом Орлеане. Инцидент произошел во время съемок фильма «Иллюзия обмана» в 2013 году.
В подкасте «Where Everybody Knows Your Name» актер рассказал, что они с Харрельсоном решили зайти в бар после съемочного дня, когда к Вуди подошла поклонница:
«К нему подошла женщина, он поблагодарил ее, но тут внезапно появился парень, оттолкнул ее и толкнул Вуди. И, конечно, Вуди сразу решил дать отпор, и тут все пошло по цепной реакции. В баре начался настоящий хаос».
Руффало признался, что ему пришлось вмешаться и буквально вытащить друга наружу: «Я подумал: это может закончиться весело, но, скорее, очень плохо. Поэтому я просто схватил Вуди и вытолкал его из бара».
Фильм «Иллюзия обмана» стал международным хитом, собрав 351 млн долларов и положив начало франшизе. Уже 13 ноября в кино выйдет третья часть серии.