Марк Руффало спас Вуди Харрельсона от массовой драки во время съемок «Иллюзии обмана»

Семья Дайаны Китон раскрыла причину смерти актрисы
Прима-балерина Диана Вишнёва представит двухактный вечер «Ионеско» на фестивале Context
Москвичкам предложили рожать под диджей-сет
Второй сезон «Сорвиголовы: Рожденный заново» выйдет 4 марта 2026 года
Марк Уолберг спродюсирует документальный фильм о Прасе Мишеле из Fugees
Исследование: большинство россиян одобряют секс на первом свидании
В Москве более месяца на улице живут два экзотических попугая. Местные просят спасти птиц
Вышел новый трейлер «Ветра» — мистического роуд-муви Сергея Члиянца по сценарию авторов «Окраины»
Москвичи смогут увидеть комету, не появлявшуюся у Земли с VII века
Петербурженка устроила заплыв по озеру в гигантской тыкве
Кейт МакКиннон сыграет Афродиту в третьем сезоне «Перси Джексона»
Поболтать или добавить мистики: 2ГИС выяснил, какие вайбы предлагают заведения в разных городах
Театр «Современник» опубликует книгу о своей истории
Джим Кэрри намерен сняться в киноадаптации мультсериала «Джетсоны»
Кристина Агилера выпустит в декабре концертный фильм к 25-летию альбома «My Kind of Christmas»
Джош О’Коннор и Меганн Фэхи воспитывают дочь после развода в трейлере «Перестройки»
Комик Найка Казиева рассказала о пережитом в детстве сексуализированном насилии ― и пути к исцелению
У московской галереи Alina Pinsky Gallery откроется филиал в Париже
Москвичам удалось сохранить стадион «Крылья Советов»: власти пообещали не сносить его ради жилья
Фонд «Второе дыхание» запустил акцию «Куртка бабушке зимой» по доставке теплых вещей пенсионерам
Средняя зарплата в Москве к 2026 году может вырасти до 196 000 рублей
Музыкальный критик Александр Фломастер будет развивать музыкальное комьюнити в «Яндекс Музыке»
Экс-супруг певицы Sia потребовал алименты для поддержания «роскошного уровня жизни»
В ДК «Кристалл» пройдет «Шрек викенд» ― театрализованная вечеринка с «Лауд Boyz» и «Стерео Шириной»
В Петербурге пройдет фестиваль «Архитектон MMXXV»
Археологи научились определять беременность древних скелетов по костям
В России вырос спрос на шапки-боярки, папахи и кубанки
Аль Пачино и Роберт Де Ниро снялись в рекламной кампании бренда Moncler, посвященной дружбе

Марк Руффало спас Вуди Харрельсона от массовой драки во время съемок «Иллюзии обмана»

Фото: Summit Entertainment

Марк Руффало рассказал, как однажды буквально вытащил Вуди Харрельсона из драки в баре в Новом Орлеане. Инцидент произошел во время съемок фильма «Иллюзия обмана» в 2013 году.

В подкасте «Where Everybody Knows Your Name» актер рассказал, что они с Харрельсоном решили зайти в бар после съемочного дня, когда к Вуди подошла поклонница:

«К нему подошла женщина, он поблагодарил ее, но тут внезапно появился парень, оттолкнул ее и толкнул Вуди. И, конечно, Вуди сразу решил дать отпор, и тут все пошло по цепной реакции. В баре начался настоящий хаос».

Руффало признался, что ему пришлось вмешаться и буквально вытащить друга наружу: «Я подумал: это может закончиться весело, но, скорее, очень плохо. Поэтому я просто схватил Вуди и вытолкал его из бара».

Фильм «Иллюзия обмана» стал международным хитом, собрав 351 млн долларов и положив начало франшизе. Уже 13 ноября в кино выйдет третья часть серии.

