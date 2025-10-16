Кинокомпания HHG поделилась с «Афишей Daily» новым трейлером «Ветра» ― мистического роуд-муви Сергея Члиянца (продюсер фильмов «Бумер», «Настройщик», «Мама не горюй», «Даун Хаус», «Живой»). В российский прокат картина выйдет 6 ноября.
Картина рассказывает о мужчине, отправившемся в путешествие ради любви, и о женщине, задающей ему вопрос «Как жить дальше будем?». Главный герой — рыбак Иван Морозов, оставивший дома молодую жену Катю и отправившийся за добычей и деньгами. Вместе со случайным попутчиком Сергеем Волковым он проходит через русское ненастье, попадает в древние мифы, сказки сны и воспоминания — и оказывается перед страшным выбором, который изменит его судьбу.
Фильм основан на неизданном сценарии легендарного дуэта из 90-х Петра Луцыка и Алексея Саморядова — авторов «Окраины» и «Дикого поля». Почти 30 лет сценарий ждал своего часа: по словам Члиянца, он лишь немного сократил текст, сохранив оригинальные диалоги и структуру.
В главных ролях: Даниил Феофанов, Серафима Гощанская, Олег Васильков, Сергей Качанов, Николай Чиндяйкин, Иван Фоминов, Александр Доронин, Сергей Власов и Евгений Харитонов. Для Члиянца это второй фильм в его режиссерской карьере, дебютная лента «По прямой» вышла в 1992 году.
Саундтрек картины разнообразен. Вместе с казачьими песнями, Симфонией № 8 Густава Малера туда попали дип-хаус Нины Кравиц и специально написанная для картины песня Таис Логвиненко. Съемки проходили в девяти регионах России: Ростовской и Волгоградской областях, на Кавказе и Тамани, степях Ставропольского края и Калмыкии.
«Содержание художественного фильма возникает только в зрительном зале — нигде больше. В процессе придумывания, написания, съемки, монтажа есть только ощущения, но не готовые „послания“. Поэтому, когда меня спрашивают, о чем фильм, я смущаюсь и прячу глаза: содержание рождается у зрителя, когда он смотрит картину вместе с другими. Сценарий „Ветра“ — это уникальный текст, написанный в манере, которой уже никто не владеет. Сценарии Луцыка и Саморядова — это огромная сага о России, о народе, о вере и неверии, о поиске Бога», ― отметил режиссер Сергей Члиянц.
Премьера «Ветра» состоялась в марте на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Там лента Члиянца получила награду за лучший отечественный дебют. Актер Олег Васильков удостоился приза за лучшую мужскую роль. «Афиша Daily» включила «Ветер» в тройку лучших картин с фестиваля.