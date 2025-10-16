«Содержание художественного фильма возникает только в зрительном зале — нигде больше. В процессе придумывания, написания, съемки, монтажа есть только ощущения, но не готовые „послания“. Поэтому, когда меня спрашивают, о чем фильм, я смущаюсь и прячу глаза: содержание рождается у зрителя, когда он смотрит картину вместе с другими. Сценарий „Ветра“ — это уникальный текст, написанный в манере, которой уже никто не владеет. Сценарии Луцыка и Саморядова — это огромная сага о России, о народе, о вере и неверии, о поиске Бога», ― отметил режиссер Сергей Члиянц.