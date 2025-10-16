Комик Найка Казиева рассказала о пережитом в детстве сексуализированном насилии ― и пути к исцелению
Семья Дайаны Китон раскрыла причину смерти актрисы

Фото: Warner Bros.

Семья Дайаны Китон подтвердила, что легендарная актриса умерла от пневмонии. Родные поблагодарили поклонников за любовь и поддержку, отметив, что для них важна каждая теплая реакция.

«Семья Китон чрезвычайно благодарна за потрясающие слова любви и поддержки, которые они получили в последние дни в память о дорогой Диане», — говорится в официальном заявлении.

Близкие также попросили поклонников направить пожертвования в приюты для животных или продовольственные банки, которые Китон активно поддерживала при жизни. «Она очень любила животных и всегда поддерживала бездомных, поэтому любые пожертвования в местные приюты для животных или продовольственные банки станут прекрасной данью ее памяти», — добавили родные.

Актриса скончалась 11 октября в Калифорнии в возрасте 79 лет. Известность пришла к Китон в 1970-е благодаря роли Кей Адамс в «Крестном отце» Фрэнсиса Форда Копполы и сотрудничеству с Вуди Алленом в картинах «Спящий», «Любовь и смерть», «Манхэттен». В 1977 году картина Аллена «Энни Холл» принесла актрисе «Оскар» за лучшую женскую роль.

