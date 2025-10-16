Семья Дайаны Китон раскрыла причину смерти актрисы
Кейт МакКиннон сыграет Афродиту в третьем сезоне «Перси Джексона»

Фото: Rocliffe Ltd.

Комедийная звезда Saturday Night Live Кейт МакКиннон пополнит актерский состав третьего сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» на Disney+. Об этом сообщает Variety.

Актриса исполнит роль богини любви и красоты Афродиты, которая способна менять внешность в зависимости от взгляда окружающих. По сюжету ей предстоит убедиться, что Перси Джексон действительно понимает значение любви, прежде чем она решит помочь ему.

МакКиннон — двукратная обладательница премии «Эмми», известная по «Охотникам за привидениями» и «Барби», где сыграла Странную Барби. В ближайшее время актрису можно будет увидеть в фантастической драме «В мгновение ока» режиссера Эндрю Стэнтона для Hulu.

Сюжет «Перси Джексона и Олимпийцев» рассказывает о 12-летнем мальчике, который после необычного инцидента в школе (на него нападает учитель-монстр) узнает о своем божественном происхождении. Затем его мама Салли говорит ему, что он является полубогом.

Она отправляет его в специальный лагерь, где он мог бы отточить свои божественные способности. Там ему рассказывают, что его отец — бог моря Посейдон. Вместе с этим он узнает, что его обвиняют в краже молнии Зевса.

Главные роли исполняют Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл и другие. Создателями сериала выступают Рик Риордан и Джонатан Е.Стайнберг.

