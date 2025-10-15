Театр «Современник» опубликует книгу о своей истории

«Современник» основали выпускники Школы-студии МХАТ. Первым худруком театра был Олег Ефремов, он возглавлял его с 1956 по 1970 году. С 1972 по 2019 год во главе театра была Галина Волчек. В труппу «Современника» в разные годы входили Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Марина Неелова, Константин Райкин, Алена Бабенко.