Театр «Современник» опубликует книгу о своей истории

Комик Найка Казиева рассказала о пережитом в детстве сексуализированном насилии ― и пути к исцелению
Джим Керри намерен сняться в киноадаптации мультсериала «Джетсоны»
Кристина Агилера выпустит в декабре концертный фильм к 25-летию альбома «My Kind of Christmas»
Джош О’Коннор и Меган Фэйхи воспитывают дочь после развода в трейлере «Перестройки»
У московской галереи Alina Pinsky Gallery откроется филиал в Париже
Москвичам удалось сохранить стадион «Крылья Советов»: власти пообещали не сносить его ради жилья
Фонд «Второе дыхание» запустил акцию «Куртка бабушке зимой» по доставке теплых вещей пенсионерам
Средняя зарплата в Москве к 2026 году может вырасти до 196 000 рублей
Музыкальный критик Александр Фломастер будет развивать музыкальное комьюнити в «Яндекс Музыке»
Экс-супруг певицы Sia потребовал алименты для поддержания «роскошного уровня жизни»
В ДК «Кристалл» пройдет «Шрек викенд» ― театрализованная вечеринка с «Лауд Boyz» и «Стерео Шириной»
В Петербурге пройдет фестиваль «Архитектон MMXXV»
Археологи научились определять беременность древних скелетов по костям
В России вырос спрос на шапки-боярки, папахи и кубанки
Аль Пачино и Роберт Де Ниро снялись в рекламной кампании бренда Moncler, посвященной дружбе
В российский прокат выйдут три фильма Михаэля Ханеке
Продюсер «Титаника» рассказал, как Курт Расселл помог фильму избежать провала
В России снова покажут фильм «Lil Peep: Всё для всех» в годовщину смерти музыканта
У семей с детьми 7–15 лет риск бедности в 1,8 раза выше, чем у остальных россиян
Spotify разместит избранные видеоподкасты на Netflix
Skims выпустил трусы с искусственными лобковыми волосами
Вильфанд: в России в этом году больше не будет тепла
ВЦИОМ: 67% россиян допускают разницу в возрасте партнеров до 10 лет
Джин Симмонс из Kiss провел свадьбу барабанщика Anthrax и певицы Butcher Babies
LEGO представила набор с DeLorean из «Назад в будущее»
Леонардо Ди Каприо спродюсирует байопик о Беле Лугоши — Дракуле из фильма 1931 года
Российский паспорт опустился в рейтинге привлекательных на 50-е место
«Союзмультфильм» выпустил конструкторы по мотивам мультсериала «Простоквашино»

Театр «Современник» опубликует книгу о своей истории

Фото: Московский театр «Современник»/«ВКонтакте»

Московский театр «Современник» выпустит книгу о своей истории. Ее опубликует издательство «Бомбора» к 70-летию основания театра, сообщил ТАСС со ссылкой на издательскую группу «Эксмо-АСТ».

Книга выйдет весной 2026 года. Ее автором стала Евгения Кузнецова, которая работала в театре 25 лет заведующей литературно-драматической частью в период художественного руководства театром Галины Волчек.

«В оттепельную весну 1956 года при Московском художественном академическом театре СССР возникает театр-студия молодых актеров во главе с Олегом Ефремовым, вскоре получивший название „Современник“ — именно поэтому книга выйдет весной 2026 года», — заявили в «Эксмо-АСТ».

«Современник» основали выпускники Школы-студии МХАТ. Первым худруком театра был Олег Ефремов, он возглавлял его с 1956 по 1970 году. С 1972 по 2019 год во главе театра была Галина Волчек. В труппу «Современника» в разные годы входили Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Марина Неелова, Константин Райкин, Алена Бабенко. 

Расскажите друзьям