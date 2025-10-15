Театр «Современник» опубликует книгу о своей истории

Московский театр «Современник» выпустит книгу о своей истории. Ее опубликует издательство «Бомбора» к 70-летию основания театра, сообщил ТАСС со ссылкой на издательскую группу «Эксмо-АСТ».
Книга выйдет весной 2026 года. Ее автором стала Евгения Кузнецова, которая работала в театре 25 лет заведующей литературно-драматической частью в период художественного руководства театром Галины Волчек.
«В оттепельную весну 1956 года при Московском художественном академическом театре СССР возникает театр-студия молодых актеров во главе с Олегом Ефремовым, вскоре получивший название „Современник“ — именно поэтому книга выйдет весной 2026 года», — заявили в «Эксмо-АСТ».
«Современник» основали выпускники Школы-студии МХАТ. Первым худруком театра был Олег Ефремов, он возглавлял его с 1956 по 1970 году. С 1972 по 2019 год во главе театра была Галина Волчек. В труппу «Современника» в разные годы входили Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Марина Неелова, Константин Райкин, Алена Бабенко.