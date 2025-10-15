Джим Керри намерен сняться в киноадаптации мультсериала «Джетсоны»

Комик Найка Казиева рассказала о пережитом в детстве сексуализированном насилии ― и пути к исцелению
Кристина Агилера выпустит в декабре концертный фильм к 25-летию альбома «My Kind of Christmas»
Джош О’Коннор и Меган Фэйхи воспитывают дочь после развода в трейлере «Перестройки»
У московской галереи Alina Pinsky Gallery откроется филиал в Париже
Москвичам удалось сохранить стадион «Крылья Советов»: власти пообещали не сносить его ради жилья
Фонд «Второе дыхание» запустил акцию «Куртка бабушке зимой» по доставке теплых вещей пенсионерам
Средняя зарплата в Москве к 2026 году может вырасти до 196 000 рублей
Музыкальный критик Александр Фломастер будет развивать музыкальное комьюнити в «Яндекс Музыке»
Экс-супруг певицы Sia потребовал алименты для поддержания «роскошного уровня жизни»
В ДК «Кристалл» пройдет «Шрек викенд» ― театрализованная вечеринка с «Лауд Boyz» и «Стерео Шириной»
В Петербурге пройдет фестиваль «Архитектон MMXXV»
Археологи научились определять беременность древних скелетов по костям
В России вырос спрос на шапки-боярки, папахи и кубанки
Аль Пачино и Роберт Де Ниро снялись в рекламной кампании бренда Moncler, посвященной дружбе
В российский прокат выйдут три фильма Михаэля Ханеке
Продюсер «Титаника» рассказал, как Курт Расселл помог фильму избежать провала
В России снова покажут фильм «Lil Peep: Всё для всех» в годовщину смерти музыканта
У семей с детьми 7–15 лет риск бедности в 1,8 раза выше, чем у остальных россиян
Spotify разместит избранные видеоподкасты на Netflix
Skims выпустил трусы с искусственными лобковыми волосами
Вильфанд: в России в этом году больше не будет тепла
ВЦИОМ: 67% россиян допускают разницу в возрасте партнеров до 10 лет
Джин Симмонс из Kiss провел свадьбу барабанщика Anthrax и певицы Butcher Babies
LEGO представила набор с DeLorean из «Назад в будущее»
Леонардо Ди Каприо спродюсирует байопик о Беле Лугоши — Дракуле из фильма 1931 года
Российский паспорт опустился в рейтинге привлекательных на 50-е место
«Союзмультфильм» выпустил конструкторы по мотивам мультсериала «Простоквашино»
Умер художник Дрю Струзан — создатель постеров «Звездных войн» и «Индианы Джонса»

Джим Керри намерен сняться в киноадаптации мультсериала «Джетсоны»

Кадр: Warner Bros. / Getty Images

Американский актер Джим Керри («Шоу Трумана», «Маска») ведет переговоры об участии в киноадаптации мультсериала «Джетсоны», появившегося на телеканале ABC в 60-х. Об этом сообщил Entertainment Weekly.

Полнометражный фильм по мотивам телевизионной классиики разработает студия Warner Bros. Pictures. Его срежиссирует Колин Треворроу, известный по ленте «Мир Юрского периода: Доминион».

Сюжет будущей картины пока не раскрывается, как и потенциальная роль Керри. В центре оригинального шоу был Джордж Джетсон — обычный человек новой космической эры, известный крылатыми выражениями вроде «Хуба-Дуба!».

По информации издания The Wrap, сценарий киноадаптации «Джетсонов» может написать Джо Эпштейн, работавший над драмой HBO «Идол». В данный момент он, как и Керри, ведет переговоры об участии в проекте. 

«Джетсоны» — детище прославленных аниматоров Уильяма Ханны и Джозефа Барберы, чья студия создала такие известные мультсериалы, как «Том и Джерри», «Флинтстоуны», «Скуби-Ду» и «Смурфики». Первый сезон анимационного шоу выходил в 1962 и 1963 годах. Остальные два вышли в 1985 и 1987 годах.

«Джетсоны» были одним из первых сериалов, транслировавшихся ABC в цвете. Проект рассказывал о жизни Джорджа и Джейн Джетсонов, их детей Джуди и Элроя, собаки Астро и робота-горничной Рози. В 1990 году на экраны вышел полнометражный мультфильм «Джетсоны: Фильм».

Попытки художественной адаптации «Джетсонов» предпринимались несколько лет, но так и не были реализованы. Над потенциальными проектами в разные годы работали Адам Шенкман, Роберт Родригес и Конрад Верно. В 2017 году АBC заказал пилотную серию игрового сериала Роберту Земекису, но ситком так и не вышел в эфир. 
 

