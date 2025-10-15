Джим Керри намерен сняться в киноадаптации мультсериала «Джетсоны»

Американский актер Джим Керри («Шоу Трумана», «Маска») ведет переговоры об участии в киноадаптации мультсериала «Джетсоны», появившегося на телеканале ABC в 60-х. Об этом сообщил Entertainment Weekly.
Полнометражный фильм по мотивам телевизионной классиики разработает студия Warner Bros. Pictures. Его срежиссирует Колин Треворроу, известный по ленте «Мир Юрского периода: Доминион».
Сюжет будущей картины пока не раскрывается, как и потенциальная роль Керри. В центре оригинального шоу был Джордж Джетсон — обычный человек новой космической эры, известный крылатыми выражениями вроде «Хуба-Дуба!».
По информации издания The Wrap, сценарий киноадаптации «Джетсонов» может написать Джо Эпштейн, работавший над драмой HBO «Идол». В данный момент он, как и Керри, ведет переговоры об участии в проекте.
«Джетсоны» — детище прославленных аниматоров Уильяма Ханны и Джозефа Барберы, чья студия создала такие известные мультсериалы, как «Том и Джерри», «Флинтстоуны», «Скуби-Ду» и «Смурфики». Первый сезон анимационного шоу выходил в 1962 и 1963 годах. Остальные два вышли в 1985 и 1987 годах.
«Джетсоны» были одним из первых сериалов, транслировавшихся ABC в цвете. Проект рассказывал о жизни Джорджа и Джейн Джетсонов, их детей Джуди и Элроя, собаки Астро и робота-горничной Рози. В 1990 году на экраны вышел полнометражный мультфильм «Джетсоны: Фильм».
Попытки художественной адаптации «Джетсонов» предпринимались несколько лет, но так и не были реализованы. Над потенциальными проектами в разные годы работали Адам Шенкман, Роберт Родригес и Конрад Верно. В 2017 году АBC заказал пилотную серию игрового сериала Роберту Земекису, но ситком так и не вышел в эфир.