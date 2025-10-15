Кристина Агилера выпустит в декабре концертный фильм к 25-летию альбома «My Kind of Christmas»

Комик Найка Казиева рассказала о пережитом в детстве сексуализированном насилии ― и пути к исцелению
Джош О’Коннор и Меган Фэйхи воспитывают дочь после развода в трейлере «Перестройки»
У московской галереи Alina Pinsky Gallery откроется филиал в Париже
Москвичам удалось сохранить стадион «Крылья Советов»: власти пообещали не сносить его ради жилья
Фонд «Второе дыхание» запустил акцию «Куртка бабушке зимой» по доставке теплых вещей пенсионерам
Средняя зарплата в Москве к 2026 году может вырасти до 196 000 рублей
Музыкальный критик Александр Фломастер будет развивать музыкальное комьюнити в «Яндекс Музыке»
Экс-супруг певицы Sia потребовал алименты для поддержания «роскошного уровня жизни»
В ДК «Кристалл» пройдет «Шрек викенд» ― театрализованная вечеринка с «Лауд Boyz» и «Стерео Шириной»
В Петербурге пройдет фестиваль «Архитектон MMXXV»
Археологи научились определять беременность древних скелетов по костям
В России вырос спрос на шапки-боярки, папахи и кубанки
Аль Пачино и Роберт Де Ниро снялись в рекламной кампании бренда Moncler, посвященной дружбе
В российский прокат выйдут три фильма Михаэля Ханеке
Продюсер «Титаника» рассказал, как Курт Расселл помог фильму избежать провала
В России снова покажут фильм «Lil Peep: Всё для всех» в годовщину смерти музыканта
У семей с детьми 7–15 лет риск бедности в 1,8 раза выше, чем у остальных россиян
Spotify разместит избранные видеоподкасты на Netflix
Skims выпустил трусы с искусственными лобковыми волосами
Вильфанд: в России в этом году больше не будет тепла
ВЦИОМ: 67% россиян допускают разницу в возрасте партнеров до 10 лет
Джин Симмонс из Kiss провел свадьбу барабанщика Anthrax и певицы Butcher Babies
LEGO представила набор с DeLorean из «Назад в будущее»
Леонардо Ди Каприо спродюсирует байопик о Беле Лугоши — Дракуле из фильма 1931 года
Российский паспорт опустился в рейтинге привлекательных на 50-е место
«Союзмультфильм» выпустил конструкторы по мотивам мультсериала «Простоквашино»
Умер художник Дрю Струзан — создатель постеров «Звездных войн» и «Индианы Джонса»
Вунми Мосаку снимется в сиквеле «Социальной сети»

Кристина Агилера выпустит в декабре концертный фильм к 25-летию альбома «My Kind of Christmas»

Фото: xtina

Американская певица Кристина Агилера выпустит концертный фильм к 25-летию альбома «My Kind of Christmas». Он носит рабочее название «Кристина Агилера: Рождество в Париже», сообщил Deadline.

Ленту разработает Fathom Entertainment, Vertigo Live Productions и Roc Nation. Режиссером проекта выступит обладатель «Эмми» Сэм Вренч, известный по «Taylor Swift: The Eras Tour». В кинопрокат фильм выйдет 14 декабря.

Картину сняли перед небольшой аудиторией из 250 гостей. Агилера выступила на террасе зимнего сада над Музеем на набережной Бранли. Артистка исполнила как праздничную классику, так и свои ключевые хиты на фоне Эйфелевой башни.

Съемки выступлений певицы в фильме будут перемежаться с кадрами французской столицы, описанные как «сказочные парижские виньетки», а также размышлениями Агилеры о любви, материнстве, переосмыслении себя и своего творчества.

В ленту войдут также сцены, снятые в кабаре «Crazy Horse» — легендарном месте в Париже, работающим с 1951 года. Там Агилера исполнила часть песен. 

Расскажите друзьям