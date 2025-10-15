Джош О’Коннор и Меганн Фэхи воспитывают дочь после развода в трейлере «Перестройки»

На ютуб-канале Bleecker Street опубликовали трейлер фильма «Rebuilding» («Перестройка»), в котором снялись Джош О’Коннор («Корона», «Гений») и Меганн Фэхи («Сирены», «Белый лотос»). Он выйдет в зарубежный кинопрокат 14 ноября.
Лента расскажет о ковбое, чье старое семейное ранчо сгорело из-за лесных пожаров. Потеряв все, герой оказывается в маленьком лагере на просторах американского Запада.
Там он воссоединяется со своей дочерью и бывшей женой, а также знакомится с соседями. Вместе они формируют сообщество и начинают новую жизнь, пытаясь воссоздать мир, который знали и любили.
Помимо О’Коннора и Фэхи, в картине снялись Эли Малуф, Эми Мэдиган, Лили Латорре, Кали Реис. Режиссером фильма выступил Макс Уолтер-Сильверман, автор «Песни о любви». Он поставил «Перестройку» по собственному сценарию.
Оператором ленты стал Альфонсо Эррера Салседо, который сотрудничал с Уолтером-Сильверманом в «Песнях о любви». В группу продюсеров проекта вошли Дэн Джанви, Джесси Хоуп, Пол Мези, Дуглас Чой, Кэти Доксон, Филипп Энгелхорн, Эндрю Голдман.