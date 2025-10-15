Комик Найка Казиева рассказала о пережитом в детстве сексуализированном насилии ― и пути к исцелению

Долгое время Казиева не могла проговорить случившееся ни с кем. «Я даже убедила себя в том, что этого не было на самом деле», ― отметила она. Лишь два года назад ей удалось открыто обсудить травму с подругой и матерью. «Я вернула маме это со словами, что я в этом не виновата, это ты должна была меня защищать», — рассказала Казиева.