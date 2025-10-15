Комик Найка Казиева рассказала о пережитом в детстве сексуализированном насилии ― и пути к исцелению

Резидентка «Женского стендапа на ТНТ» Найка Казиева рассказала в подкасте «Правило 34» о пережитом в детстве опыте сексуализированного насилия.
По словам стендап-комика, два случая насилия произошли с ней, когда ей было два-три года. Нападавшим был муж родной тети и, как отметила Казиева, ни разу происходящее не переходило в полноценный половой акт: «Это был не полноценный акт, это были попытки со мной это сделать, но меня каждый раз что-то спасало».
Комик сказала, что хорошо запомнила травмирующий опыт. Она пояснила, что начала ходить и разговаривать в восемь месяцев, а к двум годам уже многое понимала: «У меня много отрывков воспоминаний, которые я очень четко помню». Девушка призналась, что тогда до конца не понимала, что происходит, но «ощущала кожей» что-то непривычное, когда этот человек брал ее на руки.
Долгое время Казиева не могла проговорить случившееся ни с кем. «Я даже убедила себя в том, что этого не было на самом деле», ― отметила она. Лишь два года назад ей удалось открыто обсудить травму с подругой и матерью. «Я вернула маме это со словами, что я в этом не виновата, это ты должна была меня защищать», — рассказала Казиева.
Пережитое сильно повлияло на ее отношения с мужчинами. «Я в первый раз влюбилась в 24. Я была заблокирована абсолютно. То есть у меня на подкорке огромная невероятная ненависть к мужскому полу была всегда», ― призналась комик.
Кроме того, по мнению девушки, она «всегда психологически притягивала парней помладше», поскольку они казались ей безопасны. «Я очень долго злилась на себя, ненавидела, что развиваюсь как девушка. Лишь спустя годы я смогла проработать эти эмоции и понять, что это не моя вина», ― сказала артистка.
Справиться с травмой Казиевой помогла работа над собой, психотерапия и гипнотерапия. Помимо этого, на ее личность сильно повлияли годы обучения в театральном институте, где «была невероятно сильная ломка».
Согласно исследованию американской благотворительной организации Darkness to Light, 70% преступлений против половой неприкосновенности совершается над подростками младше 18 лет — каждый десятый ребенок пережил сексуализированное насилие до совершеннолетия. По статистике МВД, собранной проектом «Если быть точным», в 39% случаев изнасилований ребенка насильником оказывается член семьи.
Сообщить о сексуализированном насилии над несовершеннолетним можно в Следственный комитет, полицию, прокуратуру, органы опеки или профильный фонд (например, «Сестры», «Тебе поверят» и «Юристы помогают детям»).