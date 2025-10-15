У московской галереи Alina Pinsky Gallery откроется филиал в Париже

У московской галереи Alina Pinsky Gallery появится филиал в Париже. Он откроется 18 октября в историческом районе Марэ, сообщил The Blueprint News.
Выставочное пространство во Франции, как отметила Алина Пинская, будет похоже на московское. Оно сохранит все свои характерные черты, подчеркнула основательница галереи.
В филиале уже в октябре можно будет посмотреть выставку Searching Eye. Она объединит девять художников: Льва Повзнера, Михаила Чернышова, Татьяну Андрееву, Игоря Шелковского, Наталию Турнову, Игоря Скалецкого, Тима Парщикова, Наташу Хабарову и Евгения Музалевского.
В будущем, как надеется Пинская, в парижской галерее будут выставлять работы в том числе зарубежных художников. В планах — проводить по четыре-пять выставок ежегодно, «выстраивая диалог между современным искусством и советским нонконформизмом».