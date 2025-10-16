Поболтать или добавить мистики: 2ГИС выяснил, какие «вайбы» предлагают заведения в разных городах

Платформа проанализировала предложения и выяснила, что чаще всего заведения характеризуют себя как места, где можно поболтать. 56% кафе и баров в 16 крупнейших городах приглашают гостей пообщаться у них с приятелями. Больше всего локаций для социализации оказалось в Краснодаре (62%) и Петербурге (61%).