Поболтать или добавить мистики: 2ГИС выяснил, какие «вайбы» предлагают заведения в разных городах

Фото: Zakaria Zayane/Unsplash

Сервис 2ГИС, который недавно начал подбирать заведения по настроению и атмосфере, поделился с «Афишей Daily», рестораны с какими характеристиками распространены в городах России больше всего.

Платформа проанализировала предложения и выяснила, что чаще всего заведения характеризуют себя как места, где можно поболтать. 56% кафе и баров в 16 крупнейших городах приглашают гостей пообщаться у них с приятелями. Больше всего локаций для социализации оказалось в Краснодаре (62%) и Петербурге (61%).

Для российских заведений важен стильный интерьер, им гордятся более половины точек. Идеальными для свидания при этом назвали себя лишь 10,2% мест, а для праздника — 16,8%.

Москвичи, судя по опросу, наиболее заинтересованы в кухнях мира. В столице национальные блюда предлагают почти в 40% ресторанов — это рекорд среди городов-миллионников.

Каждое четвертое место также советует себя тем, кого интересует «вайб» «Потусить». Кроме того, Москва вошла в топ-5 городов по распространенности заведений с самым утилитарным «вайбом» — «просто поесть». Его предлагают 40% локаций.

Петербург стал абсолютным лидером в секции «добавить мистики»: в северной столице 9% заведений имеют особенно подходящую под эту цель атмосферу. В Петербурге также легко найти необычную кухню, город — в топ-3 по распространенности мест с нестандартным меню.

В Новосибирске большой выбор мест, где можно пофотографироваться, в Омске — где расслабиться. В Екатеринбурге — много заведений, куда хорошо приходить с детьми. Нижний Новгород же — лидер по доле заведений с «вайбом» «большой бар» (17,8%) и «красивый вид» (5%). Казань выделяется удобными сиденьями и здоровым меню.

В Воронеже 2ГИС советует посмотреть места с мистическим «вайбом», в Самаре поискать локации со стильным интерьером (их там 55,6%). В Уфе можно поработать в 12% заведений — это второе место по доле work-friendly-мест среди миллионников. Челябинск и Ростов-на-Дону порадуют тусовщиков, а Волгоград — любителей фото.

