Москвичам удалось сохранить стадион «Крылья Советов»: власти пообещали не сносить его ради жилья

Фото: фотобанк Moscow-Live/Flickr

Стадион «Крылья Советов» в московском районе Соколиная гора не будут сносить ради жилья. Правительство города согласилось его сохранить и отреставрировать. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев со ссылкой на письмо московского департамента имущества.

В начале сентября к парламентарию поступило коллективное обращение от инициативной группы местных жителей. Они требовали не допустить, чтобы их любимое место для занятий спортом и прогулок снесли и застроили домами. По словам Свищева, под обращением было почти 6 тыс. подписей.

«Ситуация действительно вызывала тревогу. На территорию начали завозить технику, появлялись ограждения, а никаких информационных щитов не было. Все это породило слухи о возможном сносе стадиона и строительстве жилья», ― написал депутат. 

Вместе с городским отделением ЛДПР он направил запросы «во все необходимые инстанции». «Сегодня можно сказать уверенно: вопрос решен. Мы получили официальный ответ: правительством Москвы принято решение о сохранении стадиона в существующем виде. Более того, в ближайшее время стадион будет модернизирован. Здесь продолжат работать футбольные поля, спортивные площадки и парковая зона», ― добавил Свищев.

Другой депутат Госдумы ― Сергей Обухов от КПРФ, который тоже занимался вопросом сохранения стадиона ― опубликовал в телеграм-канале ответ городской прокуратуры: «Прокуратура Москвы подтвердила, что стадион находится в собственности города, не обременен правами третьих лиц и доступ на территорию открыт ежедневно с 10.00 до 18.00». 

По словам парламентария, местные жители продолжают направлять обращения по вопросам благоустройства и доступа на территорию стадиона. Обухов пообещал «добиваться конкретных сроков, утвержденного проекта и полноценного восстановления спортивной инфраструктуры».

Слухи о возможном сносе стадиона «Крылья Советов», построенного к Олимпиаде-80, ходили уже несколько лет. Еще в 2021 году горожане начали беспокоиться о судьбе арены, но особенно тревожно стало в 2025-м. Летом на стадионе стартовали строительные работы, и его отделили от прилегающего парка. После этого жители Соколиной горы организовали сбор подписей в защиту «Крыльев Советов». 

