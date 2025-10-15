Москвичам удалось сохранить стадион «Крылья Советов»: власти пообещали не сносить его ради жилья

В начале сентября к парламентарию поступило коллективное обращение от инициативной группы местных жителей. Они требовали не допустить, чтобы их любимое место для занятий спортом и прогулок снесли и застроили домами. По словам Свищева, под обращением было почти 6 тыс. подписей.