Фонд «Второе дыхание» запустил акцию «Куртка бабушке зимой» по доставке теплых вещей пенсионерам

«„Куртка бабушке зимой“ — одна из самых масштабных наших акций. Мы помогаем пожилым круглый год, но осенью запрос на теплые вещи особенно высок: важно, чтобы каждый мог подобрать одежду по размеру и в нужном количестве. Бабушки и дедушки нередко берут что-то и для внуков, но нам кажется важным, чтобы для себя они выбирали не только удобную, но и красивую одежду — такую, в которой хочется пойти в кино или на концерт», — поделилась замруководителя благотворительных программ фонда Юлия Селезнева.