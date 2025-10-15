Аль Пачино и Роберт Де Ниро снялись в рекламной кампании бренда Moncler, посвященной дружбе
Фонд «Второе дыхание» запустил акцию «Куртка бабушке зимой» по доставке теплых вещей пенсионерам

Фото: предоставлено пресс-службой

Благотворительный фонд «Второе дыхание» запустил акцию «Куртка бабушке зимой», которая помогает собрать средства на теплые вещи для пожилых людей. Об этом «Афишe Daily» сообщили представители организации.

Фонд намерен направить одежду жителям 15 регионов России, в том числе Тверской, Владимирской, Костромской, Псковской областей и Чечни. По словам сотрудников, на доставку комплекта теплых вещей одному человеку требуется около 1340 рублей.

Пожертвование можно оформить на сайте «Второго дыхания». Акция «Куртка бабушке зимой» продлится до 10 ноября. Собранные во время нее деньги пойдут на помощь 11 тысячам пенсионеров, их потратят на логистику, сортировку вещей, аренду помещений и доставку одежды.

«„Куртка бабушке зимой“ — одна из самых масштабных наших акций. Мы помогаем пожилым круглый год, но осенью запрос на теплые вещи особенно высок: важно, чтобы каждый мог подобрать одежду по размеру и в нужном количестве. Бабушки и дедушки нередко берут что-то и для внуков, но нам кажется важным, чтобы для себя они выбирали не только удобную, но и красивую одежду — такую, в которой хочется пойти в кино или на концерт», — поделилась замруководителя благотворительных программ фонда Юлия Селезнева. 

Фонд «Второе дыхание» — крупнейшая в России некоммерческая организация, занимающаяся сбором ненужной одежды. С 2015 года он собрал, перераспределил и переработал более 7853 тонн текстиля. Помощь от фонда получили более 629 тысяч человек в трудной жизненной ситуации из 33 регионов. 
 

