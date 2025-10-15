Музыкальный критик Александр Фломастер будет развивать музыкальное комьюнити в «Яндекс Музыке»

Аль Пачино и Роберт Де Ниро снялись в рекламной кампании бренда Moncler, посвященной дружбе
Экс-супруг певицы Sia потребовал алименты для поддержания «роскошного уровня жизни»
В ДК «Кристалл» пройдет «Шрек викенд» ― театрализованная вечеринка с «Лауд Boyz» и «Стерео Шириной»
В Петербурге пройдет фестиваль «Архитектон MMXXV»
Археологи научились определять беременность древних скелетов по костям
В России вырос спрос на шапки-боярки, папахи и кубанки
В российский прокат выйдут три фильма Михаэля Ханеке
Продюсер «Титаника» рассказал, как Курт Расселл помог фильму избежать провала
В России снова покажут фильм «Lil Peep: Всё для всех» в годовщину смерти музыканта
У семей с детьми 7–15 лет риск бедности в 1,8 раза выше, чем у остальных россиян
Spotify разместит избранные видеоподкасты на Netflix
Skims выпустил трусы с искусственными лобковыми волосами
Вильфанд: в России в этом году больше не будет тепла
ВЦИОМ: 67% россиян допускают разницу в возрасте партнеров до 10 лет
Джин Симмонс из Kiss провел свадьбу барабанщика Anthrax и певицы Butcher Babies
LEGO представила набор с DeLorean из «Назад в будущее»
Леонардо Ди Каприо спродюсирует байопик о Беле Лугоши — Дракуле из фильма 1931 года
Российский паспорт опустился в рейтинге привлекательных на 50-е место
«Союзмультфильм» выпустил конструкторы по мотивам мультсериала «Простоквашино»
Умер художник Дрю Струзан — создатель постеров «Звездных войн» и «Индианы Джонса»
Вунми Мосаку снимется в сиквеле «Социальной сети»
Эмма Робертс снимется в экранизации романа-бестселлера Ребекки Серл «Expiration Dates»
Peacock показал трейлер сериала о маньяке, который вдохновил Стивена Кинга
Sela откроет 11 магазинов товаров для дома Sela Home до конца года
Авторы «Позолоченного века» и «И просто так» создадут сериал «Девенпорты» об Америке 1910-х
Дастин Хоффман, Брендан Фрейзер и Билл Мюррей снимутся в новом фильме Энди Гарсии
Рейчел МакАдамс застревает с ненавистным боссом на острове в трейлере «Пришлите помощь»
Исследование: 41% россиян не хотят праздновать свои дни рождения

Музыкальный критик Александр Фломастер будет развивать музыкальное комьюнити в «Яндекс Музыке»

Музыкальный критик Александр Фломастер, основатель сообщества «Риса за Творчество», стал партнером «Яндекс Музыки» по развитию музыкального комьюнити. Об этом рассказали «Афише Daily» представители платформы.

В «Яндекс Музыке» появится кураторская страница «Риса за Творчество». На ней будут публиковать самые громкие по мнению сообщества релизы и авторские рецензии. Последние позволят меломанам глубже погрузиться в культурный контекст.

Фломастер займется культурой рецензий и открытого диалога о музыке на платформе. Он намерен поддерживать новых, ставших популярными на стриминге исполнителей в рубрике «Новые имена». В нее будут попадать начинающие артисты из «Чарта Нитро», герои проекта «Искра» и избранные музыканты сервиса BandLink.

«Это партнерство, где смыслы и ценности собираются общими усилиями: слушателями музыки, ее создателями и двумя нашими командами. Вместе с Яндекс Музыкой мы доносим идею глубины и осмысления музыки до миллионов людей. Отныне культура осознанного прослушивания и взаимодействия с музыкой будет существовать в крупнейшем музыкальном стриминге в стране», — поделился Фломастер.

Кроме того, участники сообщества «Риса за Творчество» отныне смогут слушать любимую музыку прямо на медиаплощадках проекта. На них появятся встроенные плееры стриминга.

По случаю запуска партнерства Александр Фломастер и «Яндекс Музыка» провели первый офлайн-стрим в пространстве Original. Они послушали и вместе с артистами разобрали осенние релизы «кто такой ильдар», Locked23 и SQWOZ BAB. В дальнейшем подобные встречи будут происходить регулярно

