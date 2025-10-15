Музыкальный критик Александр Фломастер будет развивать музыкальное комьюнити в «Яндекс Музыке»

Музыкальный критик Александр Фломастер, основатель сообщества «Риса за Творчество», стал партнером «Яндекс Музыки» по развитию музыкального комьюнити. Об этом рассказали «Афише Daily» представители платформы.
В «Яндекс Музыке» появится кураторская страница «Риса за Творчество». На ней будут публиковать самые громкие по мнению сообщества релизы и авторские рецензии. Последние позволят меломанам глубже погрузиться в культурный контекст.
Фломастер займется культурой рецензий и открытого диалога о музыке на платформе. Он намерен поддерживать новых, ставших популярными на стриминге исполнителей в рубрике «Новые имена». В нее будут попадать начинающие артисты из «Чарта Нитро», герои проекта «Искра» и избранные музыканты сервиса BandLink.
«Это партнерство, где смыслы и ценности собираются общими усилиями: слушателями музыки, ее создателями и двумя нашими командами. Вместе с Яндекс Музыкой мы доносим идею глубины и осмысления музыки до миллионов людей. Отныне культура осознанного прослушивания и взаимодействия с музыкой будет существовать в крупнейшем музыкальном стриминге в стране», — поделился Фломастер.
Кроме того, участники сообщества «Риса за Творчество» отныне смогут слушать любимую музыку прямо на медиаплощадках проекта. На них появятся встроенные плееры стриминга.
По случаю запуска партнерства Александр Фломастер и «Яндекс Музыка» провели первый офлайн-стрим в пространстве Original. Они послушали и вместе с артистами разобрали осенние релизы «кто такой ильдар», Locked23 и SQWOZ BAB. В дальнейшем подобные встречи будут происходить регулярно