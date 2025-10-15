Экс-супруг певицы Sia потребовал алименты для поддержания «роскошного уровня жизни»

Мужчина утверждает, что «финансово зависел от Сии» после того, как уволился с работы, чтобы вместе с ней запустить недолговечный медицинский бизнес. По словам Бернарда, ему потребуется несколько лет обучения, чтобы вновь получить сертификат и вернуться к практике.