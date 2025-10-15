Аль Пачино и Роберт Де Ниро снялись в рекламной кампании бренда Moncler, посвященной дружбе
Экс-супруг певицы Sia потребовал алименты для поддержания «роскошного уровня жизни»

Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Бывший муж австралийской певицы Sia потребовал от нее 250 тыс. долларов в месяц в качестве алиментов на собственное содержание. Об этом сообщает Би-си-си со ссылкой на сообщение американского суда.

В судебных документах Дэниел Бернард ― бывший врач-радиолог ― указал, что ему необходима такая сумма, чтобы сохранять «роскошный и обеспеченный уровень жизни», к которому он привык в браке.

Мужчина утверждает, что «финансово зависел от Сии» после того, как уволился с работы, чтобы вместе с ней запустить недолговечный медицинский бизнес. По словам Бернарда, ему потребуется несколько лет обучения, чтобы вновь получить сертификат и вернуться к практике.

По данным суда, пара, находясь в браке, тратила более 400 тыс. долларов в месяц на частные самолеты, путешествия, ужины в дорогих ресторанах и оплату труда нескольких постоянных сотрудников. «Нам никогда не приходилось следить за расходами», — написал экс-супруг.

Sia и Дэниэл Бернард поженились в декабре 2022 года. В марте 2024-го у них родился сын. Певица подала на развод в марте нынешнего года, указав в качестве причины «непримиримые разногласия».

