Средняя зарплата в Москве к 2026 году может вырасти до 196 000 рублей

В 2026 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве может достичь 196 600 рублей. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития столицы.
Согласно документу, рост средней зарплаты в 2026 году составит около 8% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в дальнейшем тенденция сохранится.
Таким образом, в 2027 году средняя зарплата может увеличиться до 213 400 рублей, а в 2028-м — до 231 500.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что реальные заработные платы в России за семь месяцев года выросли на 4,5%.