В ДК «Кристалл» пройдет «Шрек викенд» ― театрализованная вечеринка с «Лауд Boyz» и «Стерео Шириной»

1 и 2 ноября в ДК «Кристалл» пройдет «Шрек Викенд 2025» — двухдневное театрализованное шоу и вечеринка от «Диско-клуба» и московского лейбла «Лауд Boyz». Организаторы называют это событие «пародией на все возможные сказки» и «оммажем на Хеллоуин» с уникальным лором.
Главными героями станут участники творческого объединения «Стерео Ширина» — они спродюсировали сценарий для мероприятия и выступят с шоу на сцене.
В лайнапе также заявлены Петар Мартич, Errortica, «Лауд», DJ Stonik1917, Cakeboy, Adette, Lëkajordann, Turbosh, Biicla, Archanga, The Dawless, «Кассета», Kito Jempere, The Pak + Тейстлув, Kovyazin D, Dominique Mara, Dee и Wasta. Еще ожидаются два «секретных гостя»
«Шрек пати» впервые прошла в прошлом году и стала вирусным событием: видео со сцены, где Мирель и Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» обменялись кольцами, разошлись по соцсетям. В этом году формат вырос — теперь это два дня, отдельные хедлайнеры и шоу от «Лауд Boyz».
Место действия — ДК «Кристалл» на Самокатной, 4с11, площадка, созданная Алексеем Ольховым (Blanc, Радио, Yauza Place) и Евгением Машковым («Диско-клуб», System 108) совместно с мультимедиа-студией Sila Sveta.