В ДК «Кристалл» пройдет «Шрек викенд» ― театрализованная вечеринка с «Лауд Boyz» и «Стерео Шириной»

«Шрек пати» впервые прошла в прошлом году и стала вирусным событием: видео со сцены, где Мирель и Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» обменялись кольцами, разошлись по соцсетям. В этом году формат вырос — теперь это два дня, отдельные хедлайнеры и шоу от «Лауд Boyz».