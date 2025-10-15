В ДК «Кристалл» пройдет «Шрек викенд» ― театрализованная вечеринка с «Лауд Boyz» и «Стерео Шириной»

Аль Пачино и Роберт Де Ниро снялись в рекламной кампании бренда Moncler, посвященной дружбе
В Петербурге пройдет фестиваль «Архитектон MMXXV»
Археологи научились определять беременность древних скелетов по костям
В России вырос спрос на шапки-боярки, папахи и кубанки
В российский прокат выйдут три фильма Михаэля Ханеке
Продюсер «Титаника» рассказал, как Курт Расселл помог фильму избежать провала
В России снова покажут фильм «Lil Peep: Всё для всех» в годовщину смерти музыканта
У семей с детьми 7–15 лет риск бедности в 1,8 раза выше, чем у остальных россиян
Spotify разместит избранные видеоподкасты на Netflix
Skims выпустил трусы с искусственными лобковыми волосами
Вильфанд: в России в этом году больше не будет тепла
ВЦИОМ: 67% россиян допускают разницу в возрасте партнеров до 10 лет
Джин Симмонс из Kiss провел свадьбу барабанщика Anthrax и певицы Butcher Babies
LEGO представила набор с DeLorean из «Назад в будущее»
Леонардо Ди Каприо спродюсирует байопик о Беле Лугоши — Дракуле из фильма 1931 года
Российский паспорт опустился в рейтинге привлекательных на 50-е место
«Союзмультфильм» выпустил конструкторы по мотивам мультсериала «Простоквашино»
Умер художник Дрю Струзан — создатель постеров «Звездных войн» и «Индианы Джонса»
Вунми Мосаку снимется в сиквеле «Социальной сети»
Эмма Робертс снимется в экранизации романа-бестселлера Ребекки Серл «Expiration Dates»
Peacock показал трейлер сериала о маньяке, который вдохновил Стивена Кинга
Sela откроет 11 магазинов товаров для дома Sela Home до конца года
Авторы «Позолоченного века» и «И просто так» создадут сериал «Девенпорты» об Америке 1910-х
Дастин Хоффман, Брендан Фрейзер и Билл Мюррей снимутся в новом фильме Энди Гарсии
Рейчел МакАдамс застревает с ненавистным боссом на острове в трейлере «Пришлите помощь»
Исследование: 41% россиян не хотят праздновать свои дни рождения
Джеймс Нортон сыграет менеджера The Beatles в кинопроекте Сэма Мендеса
Кайли Дженнер выпустила первый музыкальный трек вместе с Terror Jr

В ДК «Кристалл» пройдет «Шрек викенд» ― театрализованная вечеринка с «Лауд Boyz» и «Стерео Шириной»

Фото: пресс-материалы

1 и 2 ноября в ДК «Кристалл» пройдет «Шрек Викенд 2025» — двухдневное театрализованное шоу и вечеринка от «Диско-клуба» и московского лейбла «Лауд Boyz». Организаторы называют это событие «пародией на все возможные сказки» и «оммажем на Хеллоуин» с уникальным лором.

Главными героями станут участники творческого объединения «Стерео Ширина» — они спродюсировали сценарий для мероприятия и выступят с шоу на сцене. 

В лайнапе также заявлены Петар Мартич, Errortica, «Лауд», DJ Stonik1917, Cakeboy, Adette, Lëkajordann, Turbosh, Biicla, Archanga, The Dawless, «Кассета», Kito Jempere, The Pak + Тейстлув, Kovyazin D, Dominique Mara, Dee и Wasta. Еще ожидаются два «секретных гостя»

«Шрек пати» впервые прошла в прошлом году и стала вирусным событием: видео со сцены, где Мирель и Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» обменялись кольцами, разошлись по соцсетям. В этом году формат вырос — теперь это два дня, отдельные хедлайнеры и шоу от «Лауд Boyz».

Место действия — ДК «Кристалл» на Самокатной, 4с11, площадка, созданная Алексеем Ольховым (Blanc, Радио, Yauza Place) и Евгением Машковым («Диско-клуб», System 108) совместно с мультимедиа-студией Sila Sveta.

Шрек викенд
Концерт / 1 ноября
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям