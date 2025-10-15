В Петербурге пройдет фестиваль «Архитектон MMXXV»

Кроме того, в программу фестиваля войдут более 120 лекций и дискуссий от профессиональных сообществ. Гостей «Архитектона MMXXV» также ожидают интерактивная образовательная зона «Игра», выставка по результатам студенческих исследований «Область» об архитектуре разных районов Ленинградской области и паблик-арт-проект «Столпы» на площади у «Манежа».