В Петербурге пройдет фестиваль «Архитектон MMXXV»

Фото: Архитектон/Telegram

В Петербурге с 24 октября по 2 ноября пройдет фестиваль «Архитектон MMXXV». Он объединит архитекторов, урбанистов, дизайнеров и девелоперов в пространстве Центрального выставочного зала «Манеж», рассказали «Афише Daily» организаторы.

На фестивале вручат премию петербургским архитекторам и откроют выставку «Стройка и перестройка» о городской среде 80-90-х годов. На ней покажут бионический «Дом-дельфин» Бориса Левинзона, торговый комплекс «Штрих-код» мастерской «Витрувий и сыновья», эксизы снесенного футуристичного телецентра по проекту Сергея Шмакова, работы Евгения Рапопорта, Никиты Явейна и других авторов.

Архитектурные проекты представят в диалоге с произведениями представителей городской художественной сцены: Михаила Шемякина, Анатолия Белкина, Тимура Новикова, Бориса Казакова, Андрея Крисанова, Марины Алексеевой.

Кроме того, в программу фестиваля войдут более 120 лекций и дискуссий от профессиональных сообществ. Гостей «Архитектона MMXXV» также ожидают интерактивная образовательная зона «Игра», выставка по результатам студенческих исследований «Область» об архитектуре разных районов Ленинградской области и паблик-арт-проект «Столпы» на площади у «Манежа».

Создатели фестиваля надеются с его помощью сделать архитектуру доступной и понятной широкой аудитории. На «Архитектоне MMXXV» можно будет изучить строительные материалы, собрать формы знакомых зданий из песка на вибростолах и увидеть традиционную технику архитектурной отмывки — ручной визуализации проекта с помощью акварели. Мероприятие заинтересует как взрослых, так и детей.

«Архитектон MMXXV» представит Санкт-Петербургский союз архитекторов под руководством Владимира Григорьева. В рабочую группу мероприятия вошли Никита Явейн и Сергей Падалко. Кураторами выступили Георгий Снежкин и Лиза Савина.

В жюри премии «Архитектон» будут главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сооснователь бюро «Меганом» Юрий Григорян, президент Соза архитекторов России Николая Шумаков, искусствовед Елизавета Лихачева, театральный режиссер Андрей Могучий и архитектор Юрий Аввакумов.

Среди номинаций — реализованные и концептуальные проекты жилой и общественной функции, а также студенческие и дипломные работы. В конкурсе примут участие более 190 проектов.

