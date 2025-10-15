Археологи научились определять беременность древних скелетов по костям

Группа исследователей под руководством Эми Барлоу из Университета Шеффилда обнаружили в останках женщин I–XIX веков следы половых гормонов (прогестерона, эстрогена и тестостерона), сообщает New Scientist. Это открытие позволило установить, какие из женщин были беременны или недавно родили на момент смерти.
Беременность трудно обнаружить у древних людей, особенно если у плода еще не образовался видимый скелет. На более поздних сроках кости плода можно принять за кости рук матери, которые часто укладывали на живот при захоронении.
Метод, предложенный британскими исследователями, основан на том, что кости надолго сохраняют гормоны. Ученые взяли образцы ребер, шейных позвонков и зубов у двух мужчин и семи женщин.
Все образцы измельчили в порошок, а затем использовали химикаты, чтобы выделились гормоны. У женщин, умерших во время беременности, оказался значительно повышен уровень прогестерона. Тестостерон в их останках, наоборот, полностью отсутствовал.
«Физиологический и эмоциональный опыт беременности, потери беременности и родов очень важен для женщин, но до сих пор они в значительной степени оставались невидимыми в археологических записях. Этот метод может создать прорыв в том, как мы изучаем репродуктивную историю древних популяций», — прокомментировала результаты исследования Барлоу.