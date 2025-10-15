Археологи научились определять беременность древних скелетов по костям

Аль Пачино и Роберт Де Ниро снялись в рекламной кампании бренда Moncler, посвященной дружбе
В Петербурге пройдет фестиваль «Архитектон MMXXV»
В России вырос спрос на шапки-боярки, папахи и кубанки
В российский прокат выйдут три фильма Михаэля Ханеке
Продюсер «Титаника» рассказал, как Курт Расселл помог фильму избежать провала
В России снова покажут фильм «Lil Peep: Всё для всех» в годовщину смерти музыканта
У семей с детьми 7–15 лет риск бедности в 1,8 раза выше, чем у остальных россиян
Spotify разместит избранные видеоподкасты на Netflix
Skims выпустил трусы с искусственными лобковыми волосами
Вильфанд: в России в этом году больше не будет тепла
ВЦИОМ: 67% россиян допускают разницу в возрасте партнеров до 10 лет
Джин Симмонс из Kiss провел свадьбу барабанщика Anthrax и певицы Butcher Babies
LEGO представила набор с DeLorean из «Назад в будущее»
Леонардо Ди Каприо спродюсирует байопик о Беле Лугоши — Дракуле из фильма 1931 года
Российский паспорт опустился в рейтинге привлекательных на 50-е место
«Союзмультфильм» выпустил конструкторы по мотивам мультсериала «Простоквашино»
Умер художник Дрю Струзан — создатель постеров «Звездных войн» и «Индианы Джонса»
Вунми Мосаку снимется в сиквеле «Социальной сети»
Эмма Робертс снимется в экранизации романа-бестселлера Ребекки Серл «Expiration Dates»
Peacock показал трейлер сериала о маньяке, который вдохновил Стивена Кинга
Sela откроет 11 магазинов товаров для дома Sela Home до конца года
Авторы «Позолоченного века» и «И просто так» создадут сериал «Девенпорты» об Америке 1910-х
Дастин Хоффман, Брендан Фрейзер и Билл Мюррей снимутся в новом фильме Энди Гарсии
Рейчел МакАдамс застревает с ненавистным боссом на острове в трейлере «Пришлите помощь»
Исследование: 41% россиян не хотят праздновать свои дни рождения
Джеймс Нортон сыграет менеджера The Beatles в кинопроекте Сэма Мендеса
Кайли Дженнер выпустила первый музыкальный трек вместе с Terror Jr
Клоун Пеннивайз в финальном трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Археологи научились определять беременность древних скелетов по костям

Фото: Freepik/Freepik

Группа исследователей под руководством Эми Барлоу из Университета Шеффилда обнаружили в останках женщин I–XIX веков следы половых гормонов (прогестерона, эстрогена и тестостерона), сообщает New Scientist. Это открытие позволило установить, какие из женщин были беременны или недавно родили на момент смерти.

Беременность трудно обнаружить у древних людей, особенно если у плода еще не образовался видимый скелет. На более поздних сроках кости плода можно принять за кости рук матери, которые часто укладывали на живот при захоронении.

Метод, предложенный британскими исследователями, основан на том, что кости надолго сохраняют гормоны. Ученые взяли образцы ребер, шейных позвонков и зубов у двух мужчин и семи женщин.

Все образцы измельчили в порошок, а затем использовали химикаты, чтобы выделились гормоны. У женщин, умерших во время беременности, оказался значительно повышен уровень прогестерона. Тестостерон в их останках, наоборот, полностью отсутствовал.

«Физиологический и эмоциональный опыт беременности, потери беременности и родов очень важен для женщин, но до сих пор они в значительной степени оставались невидимыми в археологических записях. Этот метод может создать прорыв в том, как мы изучаем репродуктивную историю древних популяций», — прокомментировала результаты исследования Барлоу.

Расскажите друзьям