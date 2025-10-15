В России вырос спрос на шапки-боярки, папахи и кубанки

Спрос на меховые шапки-боярки вырос на Wildberries на 190% за первые девять месяцев 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
Спрос на боярки увеличился почти на 200% как по общей сумме продаж, так и в натуральном выражении. Еще сильнее выросли продажи шапок-кубанок — на 212% по обороту и 204% в натуральном выражении.
«Кубанки покупают почти в два раза чаще, чем боярки. Папахи также пользуются повышенным спросом — рост оборота превысил 150%», — отметили в пресс-службе.
При этом средний чек на кубанки и боярки остался на уровне прошлого года.
Ранее маркетплейсы рассказали о росте спроса на кокошники. В 2025 году продажи этого старинного русского головного убора выросли на Wildberries и Ozon более чем вдвое.