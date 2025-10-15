Аль Пачино и Роберт Де Ниро снялись в рекламной кампании бренда Moncler, посвященной дружбе

Аль Пачино и Роберт Де Ниро впервые объединились для совместной рекламной кампании бренда Moncler под названием «Warmer Together» («Теплее вместе»).
Кампания под названием символизирует дружбу, взаимосвязь и человеческое тепло. В ролике Пачино и Де Ниро позируют в зимней коллекции люксового модного дома, создавая атмосферу близости и доверия.
В видео Роберт Де Ниро произносит: «Тепло никогда не было о внешнем. Оно всегда было о том, что происходит внутри». Пачино добавляет: «Дружба — это величайшее, что может быть у человека. Люди, с которыми ты разделяешь один мир, — это доверие и понимание жизни».
Глава Moncler Ремо Руффини отметил, что для бренда понятие тепла всегда было шире, чем просто зимняя одежда: «Moncler — это про любовь и чувство единства. Эти ценности формируют все, что мы делаем уже более 70 лет. История дружбы Пачино и Де Ниро воплощает все, во что мы верим: привязанность, человечность и убежденность в том, что вместе нам теплее».
Кампанию снял британский фотограф Платон в Нью-Йорке. В ней представлены черно-белые кадры и короткие фильмы, посвященные пяти темам: дружба, уважение, связь, доверие и тепло.
Ранее легендарные актеры снимались вместе в таких фильмах, как «Ирландец» (2019), «Право на убийство» (2008), «Схватка» (1995) и «Крестный отец-2» (1974).