В российский прокат выйдут три фильма Михаэля Ханеке

Skims выпустил трусы с искусственными лобковыми волосами
Продюсер «Титаника» рассказал, как Курт Расселл помог фильму избежать провала
В России снова покажут фильм «Lil Peep: Всё для всех» в годовщину смерти музыканта
У семей с детьми 7–15 лет риск бедности в 1,8 раза выше, чем у остальных россиян
Spotify разместит избранные видеоподкасты на Netflix
Вильфанд: в России в этом году больше не будет тепла
ВЦИОМ: 67% россиян допускают разницу в возрасте партнеров до 10 лет
Джин Симмонс из Kiss провел свадьбу барабанщика Anthrax и певицы Butcher Babies
LEGO представила набор с DeLorean из «Назад в будущее»
Леонардо Ди Каприо спродюсирует байопик о Беле Лугоши — Дракуле из фильма 1931 года
Российский паспорт опустился в рейтинге привлекательных на 50-е место
«Союзмультфильм» выпустил конструкторы по мотивам мультсериала «Простоквашино»
Умер художник Дрю Струзан — создатель постеров «Звездных войн» и «Индианы Джонса»
Вунми Мосаку снимется в сиквеле «Социальной сети»
Эмма Робертс снимется в экранизации романа-бестселлера Ребекки Серл «Expiration Dates»
Peacock показал трейлер сериала о маньяке, который вдохновил Стивена Кинга
Sela откроет 11 магазинов товаров для дома Sela Home до конца года
Авторы «Позолоченного века» и «И просто так» создадут сериал «Девенпорты» об Америке 1910-х
Дастин Хоффман, Брендан Фрейзер и Билл Мюррей снимутся в новом фильме Энди Гарсии
Рейчел МакАдамс застревает с ненавистным боссом на острове в трейлере «Пришлите помощь»
Исследование: 41% россиян не хотят праздновать свои дни рождения
Джеймс Нортон сыграет менеджера The Beatles в кинопроекте Сэма Мендеса
Кайли Дженнер выпустила первый музыкальный трек вместе с Terror Jr
Клоун Пеннивайз в финальном трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Создательница «Кей-поп-охотниц на демонов» выступила против лайв-экшн-версии
Наоми Уоттс получила звезду на Аллее Славы в Голливуде
Еще пятеро детей из США обвинили Майкла Джексона в насилии
В Индии арестованный мужчина украл деньги со счета тюрьмы, чтобы оплатить себе залог

В российский прокат выйдут три фильма Михаэля Ханеке

Кадр из фильма «Хэппи-энд». Фото: Vereteno

В России в повторный прокат выйдут три фильма австрийского режиссера Михаэля Ханеке ― «Пианистка», «Хэппи-энд» и «Код неизвестен». Об этом «Афише Daily» рассказали в кинопрокатной компании Vereteno.

«Пианистку» начнут показывать с 6 ноября, «Хэппи-энд» — с 13-го, «Код неизвестен» — с 20-го. В ноябре в Москве, Петербурге и Екатеринбурге пройдут спецпоказы фильмов (их расписание можно посмотреть тут). После просмотра будут обсуждения с кинокритиками и кураторами киноклубов. 

В подборку вошли картины французского периода творчества режиссера. В это время он сотрудничал с актерами Изабель Юппер, Жюльетт Бинош, Анни Жирардо и Жаном-Луи Трентиньяном. 

«Три ленты представляют собой путеводитель по вселенной Ханеке. Красной линией проходят основные мотивы его творчества: исследование сексуальности, скелеты в семейном шкафу и проблемы в коммуникации между близкими людьми», ― отметили в Vereteno.

«Код неизвестен» ― раннюю драму Ханеке 2000 года ― впервые покажут на большом экране в России. Ее прокат приурочен к 25-летию картины.  

Ханеке — лауреат «Оскара», двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн и шестикратный ― премии Европейской киноакадемии. 

Расскажите друзьям