В российский прокат выйдут три фильма Михаэля Ханеке

В России в повторный прокат выйдут три фильма австрийского режиссера Михаэля Ханеке ― «Пианистка», «Хэппи-энд» и «Код неизвестен». Об этом «Афише Daily» рассказали в кинопрокатной компании Vereteno.
«Пианистку» начнут показывать с 6 ноября, «Хэппи-энд» — с 13-го, «Код неизвестен» — с 20-го. В ноябре в Москве, Петербурге и Екатеринбурге пройдут спецпоказы фильмов (их расписание можно посмотреть тут). После просмотра будут обсуждения с кинокритиками и кураторами киноклубов.
В подборку вошли картины французского периода творчества режиссера. В это время он сотрудничал с актерами Изабель Юппер, Жюльетт Бинош, Анни Жирардо и Жаном-Луи Трентиньяном.
«Три ленты представляют собой путеводитель по вселенной Ханеке. Красной линией проходят основные мотивы его творчества: исследование сексуальности, скелеты в семейном шкафу и проблемы в коммуникации между близкими людьми», ― отметили в Vereteno.
«Код неизвестен» ― раннюю драму Ханеке 2000 года ― впервые покажут на большом экране в России. Ее прокат приурочен к 25-летию картины.
Ханеке — лауреат «Оскара», двукратный обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн и шестикратный ― премии Европейской киноакадемии.