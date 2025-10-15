Skims выпустил трусы с искусственными лобковыми волосами
У семей с детьми 7–15 лет риск бедности в 1,8 раза выше, чем у остальных россиян

Фото: Priscilla Du Preez 🇨🇦/Unsplash

Самый высокий риск оказаться за чертой бедности в России — у семей с детьми школьного возраста, выяснили ученые из РАНХиГС. Согласно их расчетам, у домохозяйств, в которых старшему ребенку 7–15 лет, вероятность бедности в 1,8 раза выше, чем в среднем по стране. Статью опубликовал журнал «Демографическое обозрение», основные тезисы пересказали «Ведомости».

В среднем, семьи с детьми в 1,3-1,8 раза чаще оказываются за чертой бедности, чем остальные россияне. Коэффициент 1,3 наблюдается в случае, когда ребенок младше 6 лет. С началом школьного обучения нагрузка на бюджет резко возрастает и достигает пика — 1,8. Когда старшему ребенку исполняется 16-25 лет, риск немного снижается, но все равно остается высоким — в 1,4 раза выше, чем у бездетных домохозяйств.
Эксперты объясняют эту тенденцию резким увеличением расходов. Если в раннем возрасте основные траты приходятся на питание и гигиену, то у школьников добавляются затраты на форму, кружки, экскурсии. Более того, к этому моменту у семьи могли накопиться финансовые потери из-за декретов, неполной занятости и приостановки карьерного роста одного из родителей.

