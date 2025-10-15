Лил Пип скончался от передозировки транквилизаторами 15 ноября 2017 года, ему был всего лишь 21 год («Афиша Daily» собрала тогда реакцию фанатов, коллег и слушателей на его гибель). После этого лейбл рэпера выпустил несколько его синглов: компиляцию наработок с XXXTentacion в «Falling Down» и «Arms Around You», клип на «Runaway», срежиссированный мамой рэпера, «Belgium» и «Keep My Coo»