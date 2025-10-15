Skims выпустил трусы с искусственными лобковыми волосами
В России снова покажут фильм «Lil Peep: Всё для всех» в годовщину смерти музыканта

Фото: A-One Films

A-One вновь покажет на большом экране документальный фильм «Lil Peep: все для всех» в годовщину смерти музыканта.

Специальные показы пройдут 15 ноября в Москве (в 18.00 в киноцентре «Октябрь») и в Петербурге (в 18.00 в кинотеатре «Каро Варшавский экспресс»).

Ленту также покажут в Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Барнауле, Воронеже, Магнитогорске, Казани, Ярославле, Тюмени, Уфе, Владивостоке, Волжском, Иркутске, Липецке. Билеты скоро в продаже на сайте кинотеатров.

«Lil Peep: все для всех» рассказывает историю жизни рэпера Лил Пипа, от детства на Лонг-Айленде и стремительной популярности в юности с миллионами фанатов до внезапной смерти. Фильм состоит из отрывков концертов, видео самого музыканта и воспоминаний людей, которые окружали его на протяжении жизни.

Лил Пип скончался от передозировки транквилизаторами 15 ноября 2017 года, ему был всего лишь 21 год («Афиша Daily» собрала тогда реакцию фанатов, коллег и слушателей на его гибель). После этого лейбл рэпера выпустил несколько его синглов: компиляцию наработок с XXXTentacion в «Falling Down» и «Arms Around You», клип на «Runaway», срежиссированный мамой рэпера, «Belgium» и «Keep My Coo»

Первый посмертный альбом Лил Пипа вышел в ноябре 2018 года (в сети также появился клип на трек «16 Lines» с него), второй посмертный альбом — «Goth Angel Sinner» — выпустили в конце октября 2019 года.

