Продюсер «Титаника» рассказал, как Курт Расселл помог фильму избежать провала

Фото: Paramount Pictures

Издание Variety поделилось отрывком из книги продюсера «Титаника» Джона Ландау «Большая картина», которая выйдет 4 ноября. Кинодеятель умер от рака в 2024 году, но успел написать мемуары. В них он вспоминает, как вместе с Джеймсом Кэмероном занимался продвижением ленты, которую многие считали катастрофой, способной погубить карьеру режиссера.

«Первый трейлер невероятно важен для любого фильма. Это лучший шанс привлечь зрителя. У вас есть две с половиной минуты, чтобы передать сюжет и атмосферу. Эти 150 секунд играют решающую роль, и, как и многое другое в «Титанике», они стали сюжетом масштабной битвы», — написал Ландау.

Продюсер рассказал, что снять трейлер к фильму длительностью 3 часа 14 минут в стандартные 90 секунд — задача не из легких. «Мы отсняли вариант длиной 4 минуты и 2 секунды и отправили его в студии (напомню, мы работали и с Fox, и с Paramount), а затем стали ждать. Примерно через два часа [исполнительному продюсеру] Рэй Санчини позвонил Роб Фридман, глава отдела дистрибуции и маркетинга Paramount. "Я видел ваш трейлер, — сказал он ей, — и меня тошнит прямо на обувь"», — вспоминает Ландау.

Позже Paramount сняли собственный, более короткий трейлер. Он состоял из сплошных коротких монтажных смен, грохочущей музыки, выстрелов и криков. Как отмечает Ландау, из-за этого фильм выглядел как боевик, действие которого случайно произошло на «Титанике».

«Это был не наш фильм. Мы постоянно спорили с Paramount: сначала спорили, потом кричали», — отмечает продюсер. В итоге создатели ленты убедили Шерри Лэнсинг, председателя совета директоров и генерального директора Paramount, наложить вето на ее собственный отдел дистрибуции и позволить протестировать трейлер на ShoWest — конференции Национальной ассоциации владельцев кинотеатров в Лас-Вегасе. 

«Мы потратили пять лет и 200 миллионов долларов. Временами казалось, что весь мир хочет, чтобы мы потерпели неудачу. Журнал "Тайм" опубликовал статью о "Титанике" с обложкой "Буль, буль, буль". Звук тонущего большого корабля», — говорится в книге.

Ландау рассказал, что в один момент авторы фильма оказались за столом Paramount на ShoWest Куртом Расселом —  звездой их будущего фильма «Авария». «Как только мы показали трейлер «Титаника», Курт громко сказал: "Я бы заплатил десять долларов, только чтобы снова посмотреть этот трейлер"», — написано в мемуарах.

После этого создатели фильма получили особое разрешение от Ассоциации кинокомпаний на показ зрителям по всему миру трейлера длительностью 4 минуты и 2 секунды (он должен был длиться максимум 150 секунд). «С того дня каждая негативная статья о фильме заканчивалась утверждением, что фильм на самом деле может быть хорошим. Это был поворотный момент», — признается Ландау.

«Титаник» с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо вышел в 1997 году. Общие сборы картины в прокате составили более 2,2 млрд долларов. 

