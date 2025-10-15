Продюсер рассказал, что снять трейлер к фильму длительностью 3 часа 14 минут в стандартные 90 секунд — задача не из легких. «Мы отсняли вариант длиной 4 минуты и 2 секунды и отправили его в студии (напомню, мы работали и с Fox, и с Paramount), а затем стали ждать. Примерно через два часа [исполнительному продюсеру] Рэй Санчини позвонил Роб Фридман, глава отдела дистрибуции и маркетинга Paramount. "Я видел ваш трейлер, — сказал он ей, — и меня тошнит прямо на обувь"», — вспоминает Ландау.