Spotify разместит избранные видеоподкасты на Netflix

Skims выпустил трусы с искусственными лобковыми волосами
В российский прокат выйдут три фильма Михаэля Ханеке
Продюсер «Титаника» рассказал, как Курт Расселл помог фильму избежать провала
В России снова покажут фильм «Lil Peep: Всё для всех» в годовщину смерти музыканта
У семей с детьми 7–15 лет риск бедности в 1,8 раза выше, чем у остальных россиян
Вильфанд: в России в этом году больше не будет тепла
ВЦИОМ: 67% россиян допускают разницу в возрасте партнеров до 10 лет
Джин Симмонс из Kiss провел свадьбу барабанщика Anthrax и певицы Butcher Babies
LEGO представила набор с DeLorean из «Назад в будущее»
Леонардо Ди Каприо спродюсирует байопик о Беле Лугоши — Дракуле из фильма 1931 года
Российский паспорт опустился в рейтинге привлекательных на 50-е место
«Союзмультфильм» выпустил конструкторы по мотивам мультсериала «Простоквашино»
Умер художник Дрю Струзан — создатель постеров «Звездных войн» и «Индианы Джонса»
Вунми Мосаку снимется в сиквеле «Социальной сети»
Эмма Робертс снимется в экранизации романа-бестселлера Ребекки Серл «Expiration Dates»
Peacock показал трейлер сериала о маньяке, который вдохновил Стивена Кинга
Sela откроет 11 магазинов товаров для дома Sela Home до конца года
Авторы «Позолоченного века» и «И просто так» создадут сериал «Девенпорты» об Америке 1910-х
Дастин Хоффман, Брендан Фрейзер и Билл Мюррей снимутся в новом фильме Энди Гарсии
Рейчел МакАдамс застревает с ненавистным боссом на острове в трейлере «Пришлите помощь»
Исследование: 41% россиян не хотят праздновать свои дни рождения
Джеймс Нортон сыграет менеджера The Beatles в кинопроекте Сэма Мендеса
Кайли Дженнер выпустила первый музыкальный трек вместе с Terror Jr
Клоун Пеннивайз в финальном трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Создательница «Кей-поп-охотниц на демонов» выступила против лайв-экшн-версии
Наоми Уоттс получила звезду на Аллее Славы в Голливуде
Еще пятеро детей из США обвинили Майкла Джексона в насилии
В Индии арестованный мужчина украл деньги со счета тюрьмы, чтобы оплатить себе залог

Spotify разместит избранные видеоподкасты на Netflix

Фото: «The Bill Simmons Podcast»

Со следующего года компании Spotify и Netflix начнут сотрудничать в области видеоподкастов, сообщает Tech Crunch. В рамках сделки на платформе Netflix появится специальный раздел с избранной подборкой видеоподкастов со Spotify.

На первом этапе сотрудничества на Netflix будут представлены лучшие видеоподкасты о спорте, поп-культуре и тру-крайме. В их число войдут «The Bill Simmons Podcast», «The Zach Lowe Show», «The Rewatchables», «The Big Picture», «The Recipe Club», «Conspiracy Theories» и другие. В дальнейшем партнерство планируют расширить, на стриминг-платформу добавят подкасты и других жанров.

«Это партнерство знаменует собой новую главу для подкастинга. Вместе с Netflix мы расширяем возможности для открытия нового контента, помогая создателям находить новую аудиторию и давая фанатам по всему миру шанс услышать истории, которые они любят, и найти фаворитов, которых они не ожидали. Это дает создателям больше выбора и открывает совершенно новую возможность для дистрибуции», — прокомментировал сделку вице-президент Spotify и глава подразделения подкастов Роман Вазенмюллер.

Spotify активно инвестирует в видеоподкасты с 2023 года. Тогда компания приобрела студии Parcast, The Ringer и Gimlet Media и заключила эксклюзивные соглашения со знаменитостями Джо Роганом и Алекс Купер. По итогам второго квартала 2025 года на платформе доступно более 430 тыс. видеоподкастов.

Недавно Spotify сообщил о другом сотрудничестве — с нейросетью ChatGPT. Теперь пользователи смогут добавить свою учетную запись в чат-бот и получать персонализированные рекомендации музыки и подкастов.

Расскажите друзьям