Spotify разместит избранные видеоподкасты на Netflix

Со следующего года компании Spotify и Netflix начнут сотрудничать в области видеоподкастов, сообщает Tech Crunch. В рамках сделки на платформе Netflix появится специальный раздел с избранной подборкой видеоподкастов со Spotify.
На первом этапе сотрудничества на Netflix будут представлены лучшие видеоподкасты о спорте, поп-культуре и тру-крайме. В их число войдут «The Bill Simmons Podcast», «The Zach Lowe Show», «The Rewatchables», «The Big Picture», «The Recipe Club», «Conspiracy Theories» и другие. В дальнейшем партнерство планируют расширить, на стриминг-платформу добавят подкасты и других жанров.
«Это партнерство знаменует собой новую главу для подкастинга. Вместе с Netflix мы расширяем возможности для открытия нового контента, помогая создателям находить новую аудиторию и давая фанатам по всему миру шанс услышать истории, которые они любят, и найти фаворитов, которых они не ожидали. Это дает создателям больше выбора и открывает совершенно новую возможность для дистрибуции», — прокомментировал сделку вице-президент Spotify и глава подразделения подкастов Роман Вазенмюллер.
Spotify активно инвестирует в видеоподкасты с 2023 года. Тогда компания приобрела студии Parcast, The Ringer и Gimlet Media и заключила эксклюзивные соглашения со знаменитостями Джо Роганом и Алекс Купер. По итогам второго квартала 2025 года на платформе доступно более 430 тыс. видеоподкастов.
Недавно Spotify сообщил о другом сотрудничестве — с нейросетью ChatGPT. Теперь пользователи смогут добавить свою учетную запись в чат-бот и получать персонализированные рекомендации музыки и подкастов.