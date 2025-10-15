Вильфанд: в России в этом году больше не будет тепла

Skims выпустил трусы с искусственными лобковыми волосами
В российский прокат выйдут три фильма Михаэля Ханеке
Продюсер «Титаника» рассказал, как Курт Расселл помог фильму избежать провала
В России снова покажут фильм «Lil Peep: Всё для всех» в годовщину смерти музыканта
У семей с детьми 7–15 лет риск бедности в 1,8 раза выше, чем у остальных россиян
Spotify разместит избранные видеоподкасты на Netflix
ВЦИОМ: 67% россиян допускают разницу в возрасте партнеров до 10 лет
Джин Симмонс из Kiss провел свадьбу барабанщика Anthrax и певицы Butcher Babies
LEGO представила набор с DeLorean из «Назад в будущее»
Леонардо Ди Каприо спродюсирует байопик о Беле Лугоши — Дракуле из фильма 1931 года
Российский паспорт опустился в рейтинге привлекательных на 50-е место
«Союзмультфильм» выпустил конструкторы по мотивам мультсериала «Простоквашино»
Умер художник Дрю Струзан — создатель постеров «Звездных войн» и «Индианы Джонса»
Вунми Мосаку снимется в сиквеле «Социальной сети»
Эмма Робертс снимется в экранизации романа-бестселлера Ребекки Серл «Expiration Dates»
Peacock показал трейлер сериала о маньяке, который вдохновил Стивена Кинга
Sela откроет 11 магазинов товаров для дома Sela Home до конца года
Авторы «Позолоченного века» и «И просто так» создадут сериал «Девенпорты» об Америке 1910-х
Дастин Хоффман, Брендан Фрейзер и Билл Мюррей снимутся в новом фильме Энди Гарсии
Рейчел МакАдамс застревает с ненавистным боссом на острове в трейлере «Пришлите помощь»
Исследование: 41% россиян не хотят праздновать свои дни рождения
Джеймс Нортон сыграет менеджера The Beatles в кинопроекте Сэма Мендеса
Кайли Дженнер выпустила первый музыкальный трек вместе с Terror Jr
Клоун Пеннивайз в финальном трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Создательница «Кей-поп-охотниц на демонов» выступила против лайв-экшн-версии
Наоми Уоттс получила звезду на Аллее Славы в Голливуде
Еще пятеро детей из США обвинили Майкла Джексона в насилии
В Индии арестованный мужчина украл деньги со счета тюрьмы, чтобы оплатить себе залог

Вильфанд: в России в этом году больше не будет тепла

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Погода в России переходит в период предзимья, комфортных температур больше не прогнозируется ни в одном регионе. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 

«Если анализировать по абсолютным значениям, то сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно. Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16–18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы», — отметил он.

По словам синоптика, последним регионом, где до сих пор было 15–18 градусов тепла, оставался Приморский край. Но и там температура значительно понизится в ближайшие дни. 

Вильфанд пояснил, что предзимье традиционно длится с середины октября до 15–20 декабря. «Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», ― добавил он. 

В конце прошлой недели научный руководитель Гидрометцентра отмечал, что снег уже лежит на 60% территории России. При этом на европейской части страны появление устойчивого покрова в ближайшую неделю не прогнозируется. 

Расскажите друзьям