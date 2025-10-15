Вильфанд: в России в этом году больше не будет тепла

Погода в России переходит в период предзимья, комфортных температур больше не прогнозируется ни в одном регионе. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Если анализировать по абсолютным значениям, то сейчас уже практически нет регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно. Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16–18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы», — отметил он.
По словам синоптика, последним регионом, где до сих пор было 15–18 градусов тепла, оставался Приморский край. Но и там температура значительно понизится в ближайшие дни.
Вильфанд пояснил, что предзимье традиционно длится с середины октября до 15–20 декабря. «Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», ― добавил он.
В конце прошлой недели научный руководитель Гидрометцентра отмечал, что снег уже лежит на 60% территории России. При этом на европейской части страны появление устойчивого покрова в ближайшую неделю не прогнозируется.