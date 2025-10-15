Skims выпустил трусы с искусственными лобковыми волосами

Бренд Skims, основанный Ким Кардашьян, представил трусы с искусственными лобковыми волосами. Коллекция получила название The Ultimate Bush («Идеальный куст»).
Рекламное видео новой линейки появилось в соцсетях 14 октября. Ролик выполнен в стиле ретротелешоу, где участникам задают неожиданный вопрос: «Цвет внизу такой же, как наверху?»В оригинале используется разговорное выражение «Does the carpet match the drapes?» («Сочетается ли ковер со шторами?»). Такой вопрос задают, чтобы узнать, совпадает ли цвет волос на голове и на лобке. После этого зрителям демонстрируют размытые кадры с новыми микротрусиками, украшенными лобковыми волосами.
Цена аксессуара — 32 доллара. Несмотря на волну шуток и мемов в соцсетях, все 12 моделей разных оттенков уже раскуплены.
В комментариях в профиле Skims пользователи писали:
— «Я проверил календарь, чтобы убедиться, что сегодня не 1 апреля»;
— «Кто вообще просил это сделать?» ;
— «Это стирать в машинке или мыть шампунем?».
Сама Кардашьян уже отреагировала на ажиотаж. Она опубликовала видео с новым бельем и смеясь произнесла: «Как же это смешно! Эти „меркины“Устаревшее английское слово, означающее накладку для лобка из искусственных волос. просто безумие!»