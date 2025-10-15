Skims выпустил трусы с искусственными лобковыми волосами

Рекламное видео новой линейки появилось в соцсетях 14 октября. Ролик выполнен в стиле ретротелешоу, где участникам задают неожиданный вопрос: «Цвет внизу такой же, как наверху?»В оригинале используется разговорное выражение «Does the carpet match the drapes?» («Сочетается ли ковер со шторами?»). Такой вопрос задают, чтобы узнать, совпадает ли цвет волос на голове и на лобке. После этого зрителям демонстрируют размытые кадры с новыми микротрусиками, украшенными лобковыми волосами.