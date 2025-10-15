В Москве с начала 2025 года более чем у 5500 женщин выявили рак груди на ранней стадии

Аль Пачино и Роберт Де Ниро снялись в рекламной кампании бренда Moncler, посвященной дружбе
В российский прокат выйдут три фильма Михаэля Ханеке
Продюсер «Титаника» рассказал, как Курт Расселл помог фильму избежать провала
В России снова покажут фильм «Lil Peep: Всё для всех» в годовщину смерти музыканта
У семей с детьми 7–15 лет риск бедности в 1,8 раза выше, чем у остальных россиян
Spotify разместит избранные видеоподкасты на Netflix
Skims выпустил трусы с искусственными лобковыми волосами
Вильфанд: в России в этом году больше не будет тепла
ВЦИОМ: 67% россиян допускают разницу в возрасте партнеров до 10 лет
Джин Симмонс из Kiss провел свадьбу барабанщика Anthrax и певицы Butcher Babies
LEGO представила набор с DeLorean из «Назад в будущее»
Леонардо Ди Каприо спродюсирует байопик о Беле Лугоши — Дракуле из фильма 1931 года
Российский паспорт опустился в рейтинге привлекательных на 50-е место
«Союзмультфильм» выпустил конструкторы по мотивам мультсериала «Простоквашино»
Умер художник Дрю Струзан — создатель постеров «Звездных войн» и «Индианы Джонса»
Вунми Мосаку снимется в сиквеле «Социальной сети»
Эмма Робертс снимется в экранизации романа-бестселлера Ребекки Серл «Expiration Dates»
Peacock показал трейлер сериала о маньяке, который вдохновил Стивена Кинга
Sela откроет 11 магазинов товаров для дома Sela Home до конца года
Авторы «Позолоченного века» и «И просто так» создадут сериал «Девенпорты» об Америке 1910-х
Дастин Хоффман, Брендан Фрейзер и Билл Мюррей снимутся в новом фильме Энди Гарсии
Рейчел МакАдамс застревает с ненавистным боссом на острове в трейлере «Пришлите помощь»
Исследование: 41% россиян не хотят праздновать свои дни рождения
Джеймс Нортон сыграет менеджера The Beatles в кинопроекте Сэма Мендеса
Кайли Дженнер выпустила первый музыкальный трек вместе с Terror Jr
Клоун Пеннивайз в финальном трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Создательница «Кей-поп-охотниц на демонов» выступила против лайв-экшн-версии
Наоми Уоттс получила звезду на Аллее Славы в Голливуде

В Москве с начала 2025 года более чем у 5500 женщин выявили рак груди на ранней стадии

Фото: Angiola Harry/Unsplash

С начала 2025 года в Москве более 5500 женщин узнали о злокачественных новообразованиях молочных желез на ранней стадии. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, самый эффективный способ борьбы с этим заболеванием — это ранняя диагностика. Основным методом профилактического обследования остается маммография, которая рекомендована всем женщинам старше 40 лет.

«Мы непрерывно ведем работу в этом направлении и с каждым годом расширяем возможности московской медицины: строим и модернизируем поликлиники и больницы, оснащаем их современным цифровым оборудованием, разрабатываем и внедряем новые стандарты оказания медицинской помощи», — отметила заммэра.

Сегодня в столичных медучреждениях работает более 280 цифровых маммографов, а результаты исследований автоматически загружаются в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС). По словам Раковой, к проверке снимков подключаются врачи-рентгенологи и искусственный интеллект, что позволяет быстрее и точнее выявлять патологии.

С 2023 года Москва первой в России внедрила систему двойного чтения маммографических исследований. Теперь ИИ предварительно анализирует изображения, отмечая подозрительные участки, а врач-рентгенолог проводит финальную оценку. Такая технология ускорила диагностику, снизила нагрузку на специалистов и сохранила высокий уровень точности.

Ранее «Афиша Daily» рассказывала о равных консультантках — женщинах, которые сами победили болезнь и теперь поддерживают и направляют тех, кто находится в процессе лечения или только готовится к нему. Их истории можно прочитать здесь.

Расскажите друзьям