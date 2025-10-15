В Москве с начала 2025 года более чем у 5500 женщин выявили рак груди на ранней стадии

С начала 2025 года в Москве более 5500 женщин узнали о злокачественных новообразованиях молочных желез на ранней стадии. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По словам Раковой, самый эффективный способ борьбы с этим заболеванием — это ранняя диагностика. Основным методом профилактического обследования остается маммография, которая рекомендована всем женщинам старше 40 лет.
«Мы непрерывно ведем работу в этом направлении и с каждым годом расширяем возможности московской медицины: строим и модернизируем поликлиники и больницы, оснащаем их современным цифровым оборудованием, разрабатываем и внедряем новые стандарты оказания медицинской помощи», — отметила заммэра.
Сегодня в столичных медучреждениях работает более 280 цифровых маммографов, а результаты исследований автоматически загружаются в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС). По словам Раковой, к проверке снимков подключаются врачи-рентгенологи и искусственный интеллект, что позволяет быстрее и точнее выявлять патологии.
С 2023 года Москва первой в России внедрила систему двойного чтения маммографических исследований. Теперь ИИ предварительно анализирует изображения, отмечая подозрительные участки, а врач-рентгенолог проводит финальную оценку. Такая технология ускорила диагностику, снизила нагрузку на специалистов и сохранила высокий уровень точности.
