ВЦИОМ: 67% россиян допускают разницу в возрасте партнеров до 10 лет

При этом женщины чаще устанавливают возрастные рамки. Они видят приемлемой разницу в десять лет, но больше говорят об этом как о проблеме. Мужчины же занимают более лояльную позицию и в большинстве случаев считают допустимой для отношений разницу в возрасте более десяти лет.