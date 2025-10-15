ВЦИОМ: 67% россиян допускают разницу в возрасте партнеров до 10 лет

Большая часть россиян (67%) допускают 5- и 10-летнюю разницу в возрасте между партнерами в отношениях и браке. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, в котором участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Согласно исследованию, каждый пятый (20%) уверен, что возраст не имеет значения. Разницу в 15 лет назвали нормой 7% россиян, а еще больший разрыв одобрили 3%.
Союзы с разницей в 15–20 лет и более для большинства скорее проблема, чем норма. Особенно плохо к таким парам относятся представители старшего поколения.
Участники опроса заявили, что положительно относятся к парам, когда мужчина старше женщины на 15–20 лет: приемлемой такую ситуацию назвали 78% (нормальной ситуацию назвали 23%, допустимой, хотя и нежелательной, — 55%, а неприемлемой — 16%).
Союзы, в которых женщина старше мужчины на 15–20 лет, одобряют реже. Нормальной такую ситуацию назвали 13% опрошенных, нежелательной, но допустимой — 46%, а неприемлемой — 33%.
При этом женщины чаще устанавливают возрастные рамки. Они видят приемлемой разницу в десять лет, но больше говорят об этом как о проблеме. Мужчины же занимают более лояльную позицию и в большинстве случаев считают допустимой для отношений разницу в возрасте более десяти лет.
«Для мужчин молодая партнерша — символ статуса, власти, тогда как для женщины при любом раскладе это репутационный риск, общество скорее обвинит ее (а не мужчину) или в расчете, или в несерьезности», — говорится в опросе.
По данным ВЦИОМ, наиболее толерантны к большим возрастным разницам те, кто родились в 1990-е и 2000-е годы. Эксперты добавили, что на отношение к большой разнице в возрасте в паре заметно влияют и гендерные ролевые модели российского общества.
Например, женщины чаще допускают союз с более старшим партнером. Однако большинство из них (82%) практически исключают отношения с мужчиной младше себя. Мужчины же, напротив, более открыты к партнерству с женщиной младше себя.
«Налицо культурный стереотип, согласно которому союз "он старше, она моложе" считается нормой, такой "неравный брак" исторически был легитимирован, тогда как обратный сценарий зачастую подвергается стигматизации, ведь он ставит под угрозу одну из главных функций брака — продолжение рода», — подчеркивают социологи.
В сентябре ВЦИОМ выяснил, что россияне стали менее терпимыми к домашнему насилию, чем 6 лет назад. Сократилось число тех, кто готов оправдать отправителя насилия. В 2019 году 39% опрошенных полагали, что его можно простить. Сейчас так думают лишь 28% человек.