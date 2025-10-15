Умер художник Дрю Струзан — создатель постеров «Звездных войн» и «Индианы Джонса»
Джин Симмонс из Kiss провел свадьбу барабанщика Anthrax и певицы Butcher Babies

Фото: Rebecca Sapp/Getty Images

Басист и вокалист группы Kiss Джин Симмонс провел свадебную церемонию барабанщика Anthrax Чарли Бенанте и певицы Карлы Харви из группы Butcher Babies.

Церемония состоялась в Secret Garden, где собрались более 200 гостей, включая участников Pantera, Mötley Crüe, Dream Theater и Nickelback. Бывший гитарист Kiss Брюс Кулик тоже был на празднике и написал в своих соцсетях:

«Это был веселый и по-настоящему рок-н-ролльный вечер. Джин провел церемонию, появился Элвис, выступили шоугерлз из Вегаса. Великолепная музыка, вкусная еда и впечатляющее шоу дронов в небе, пока все танцевали. Спасибо, Чарли и Карла, за невероятный вечер!»

За несколько дней до церемонии Симмонс попал в небольшое ДТП в Малибу. Музыкант признался, что потерял сознание за рулем, но сейчас чувствует себя отлично: «Всего лишь мелкая авария. Все хорошо».

