LEGO представила набор с DeLorean из «Назад в будущее»

LEGO выпустит новый набор, посвященный культовому фильму «Назад в будущее» 1985 года. В нем будут представлены 357 деталей, среди которых мини-фигурки Марти МакФлая и Доктора Брауна, а также уменьшенная модель машины времени DeLorean.
Комплект появится в продаже 1 января 2026 года. Цена составит 27,99 доллара (2200 рублей).
LEGO регулярно выпускает конструкторы по популярным франшизам. В конце августа вышел набор по фильму «Пираты Карибского моря» под названием «Пиратский корабль капитана Джека Воробья». Конструктор состоит из 2862 деталей, из которых можно собрать модель «Черной жемчужины».
1 октября в продажу поступил самый дорогой набор в истории ― «Звезда смерти» из «Звездных войн» за 999,99 доллара. В секторах станции воспроизведены ангар, где Дарт Вейдер со штурмовиками встречают прибывающего императора на имперском шаттле (он тоже в наборе), блок с перестрелкой и побегом, комната связи, где R2-D2 и C-3PO помогают отключить пресс. Есть и залы управления суперлазером, сцена допроса принцессы Леи, лифт, соединяющий шесть уровней станции и тронный зал, где Люк сражается в финале с Вейдером. В качестве «пасхалки» LEGO добавила штурмовика в джакузи.