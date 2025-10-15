Кинокомпания Appian Way Productions, принадлежащая Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Дэвиссон, разработает для Universal Pictures биографический фильм об актере Беле Лугоши, сообщает Deadline. Продюсерами выступят Алекс Катлер и Дэррил Маршак.
По словам источника издания, проект находится на ранней стадии разработки. Изначальный питч был представлен студии Universal Pictures около двух лет назад. Сценарий напишут Скотт Александер и Ларри Каражевски — авторы «Эда Вуда», «Больших глаз» и других картин.
Фильм сосредоточится на молодом Лугоши, его эмиграции из Венгрии и пути к славе. Сначала он прославился как звезда бродвейской постановки «Дракулы» в 1920-е, затем как исполнитель той же роли в кинокартине 1931 года. Фильм также расскажет о стремительном падении актера, которое во многом началось после его отказа от роли Франкенштейна, которая досталась его сопернику Борису Карлоффу.
