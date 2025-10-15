Российский паспорт опустился в рейтинге привлекательных на 50-е место

Лидером рейтинга вновь стал Сингапур, граждане которого имеют безвизовый доступ в 193 страны. На втором месте — Япония и Южная Корея с доступом в 190 стран. В конце списка, как и прежде, находится Афганистан. Его обладатели могут посетить без визы 24 страны.