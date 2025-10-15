Российский паспорт опустился в рейтинге привлекательных на 50-е место

Паспорт гражданина России опустился с 46-го на 50-е место в глобальном «индексе паспортов мира» Henley & Partners.
В начале года паспорт России занимал 46-е место. Теперь на этой позиции находятся Грузия и Кирибати.
По новым данным, россияне теперь могут въезжать без визы в 114 стран, тогда как ранее в 116. Из списка безвизовых направлений были исключены Мавритания и Пакистан.
Среди стран бывшего СССР лидером остается Украина, хотя и ее паспорт опустился с 29-го на 33-е место. Беларусь спустилась с 62-го на 66-е место, пропустив вперед Китай и Косово. Армения потеряла пять позиций и теперь находится на 76-й строчке рейтинга.
Лидером рейтинга вновь стал Сингапур, граждане которого имеют безвизовый доступ в 193 страны. На втором месте — Япония и Южная Корея с доступом в 190 стран. В конце списка, как и прежде, находится Афганистан. Его обладатели могут посетить без визы 24 страны.