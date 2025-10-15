«Союзмультфильм» выпустил конструкторы по мотивам мультсериала «Простоквашино»

Как отмечают в пресс-службе, в отличие от предыдущих лицензионных проектов, наборы полностью созданы под руководством специалистов «Союзмультфильма», что гарантирует не только высокое качество производства, но и детальное соответствие образам из мультсериала.



По данным исследования IPSOS «Новое Поколение» на конец 2024 года и первое полугодие 2025, герои «Простоквашино» были признаны самыми узнаваемыми в России. Игровые наборы в деталях воссоздают знакомые локации из мультсериала: кухню в городской квартире, учебный уголок Дяди Федора, Фудтрактор кота Матроскина и даже домик Веры Павловны и Тамы-Тамы на дереве. Все детали и фигурки произведены из безопасных материалов и предназначены для детей старше пяти лет.



«Конструкторы «Простоквашино» выполняют не только игровую функцию, но и развивают моторику, логику и творческое мышление. Наборы позволяют собирать локации из мультфильма и разыгрывать сцены с любимыми персонажами, среди которых Дядя Федор, Матроскин, Шарик, почтальон Печкин, Оля, корова Мурка, мама, папа, Вера Павловна, няня, бобер и Тама-Тама. Мини-фигурки в упаковке-сюрпризе можно приобрести отдельно от основных наборов», — отмечают в «Союзмультфильме».



Наборы уже появились в двух магазинах киностудии в Москве. С 15 ноября конструкторы начнут продавать в детских магазинах.