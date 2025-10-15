«Союзмультфильм» выпустил конструкторы по мотивам мультсериала «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» представила первую серию конструкторов для детей, созданных по мотивам популярного мультсериала «Простоквашино». Продукция выпущена под собственной торговой маркой и включает 7 тематических наборов для строительства локаций и 12 коллекционных мини-фигурок с персонажами. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.
«Для нас было принципиально важным создать не просто оригинальный продукт, а содержательную и развивающую игру для детей, — отметил коммерческий директор «Союзмультфильма» Владимир Чибисов. — Выпуская коллекцию под собственной торговой маркой, наши специалисты внимательно следили за каждым этапом: от идеи до качества исполнения. Теперь построить мини-деревню “Простоквашино” у себя дома может каждый».
Как отмечают в пресс-службе, в отличие от предыдущих лицензионных проектов, наборы полностью созданы под руководством специалистов «Союзмультфильма», что гарантирует не только высокое качество производства, но и детальное соответствие образам из мультсериала.
По данным исследования IPSOS «Новое Поколение» на конец 2024 года и первое полугодие 2025, герои «Простоквашино» были признаны самыми узнаваемыми в России. Игровые наборы в деталях воссоздают знакомые локации из мультсериала: кухню в городской квартире, учебный уголок Дяди Федора, Фудтрактор кота Матроскина и даже домик Веры Павловны и Тамы-Тамы на дереве. Все детали и фигурки произведены из безопасных материалов и предназначены для детей старше пяти лет.
«Конструкторы «Простоквашино» выполняют не только игровую функцию, но и развивают моторику, логику и творческое мышление. Наборы позволяют собирать локации из мультфильма и разыгрывать сцены с любимыми персонажами, среди которых Дядя Федор, Матроскин, Шарик, почтальон Печкин, Оля, корова Мурка, мама, папа, Вера Павловна, няня, бобер и Тама-Тама. Мини-фигурки в упаковке-сюрпризе можно приобрести отдельно от основных наборов», — отмечают в «Союзмультфильме».
Наборы уже появились в двух магазинах киностудии в Москве. С 15 ноября конструкторы начнут продавать в детских магазинах.
В 2023 году киностудия «Союзмультфильм» и разработчик «КБ Продакшн» рассказали о создании семи обучающих мобильных игр по мотивам «Умки», «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы», «Оранжевой коровы», «Енотиков» и других мультфильмов. Приложения рассчитаны на детей дошкольного возраста.
Недавно стало известно, что «Союзмультфильм» экранизирует биографию кота Матроскина. Зрителям расскажут о жизни персонажа до знакомства с дядей Федором. Съемки планируют начать в 2026 году.
1 января 2026 года состоится премьера полнометражного фильма «Простоквашино» по мотивам знаменитой повести Эдуарда Успенского. Режиссер проекта — Сарик Андреасян. Дядю Федора сыграл Роман Панков («Денискины рассказы»), его родителей — Павел Прилучный («Мажор») и Лиза Моряк («Онегин»), почтальона Печкина — Иван Охлобыстин («Интерны»). К своим ролям также вернулись Антон Табаков, голос кота Матроскина — и Павел Деревянко, озвучивший Шарика. Галчонку подарила голос актриса Дарья Блохина.