Учась в колледже на дизайнера, Струзан брать заказы на иллюстрации. «Я был беден и вечно голоден. Работа иллюстратора давала деньги на хлеб, это было проще, чем работа с галереями. В детстве у меня ничего не было. Я рисовал на туалетной бумаге — единственной бумаге, которая была под рукой. Вероятно, именно поэтому я люблю рисовать сегодня — это всё, что у меня было в прошлом», — рассказывал он о выборе профессии.