Умер художник Дрю Струзан — создатель постеров «Звездных войн» и «Индианы Джонса»

Иллюстрация: Lucasfilm

В возрасте 78 лет скончался американский художник Дрю Струзан, автор знаменитых постеров к фильмам и обложек для музыкальных альбомов. Среди наиболее известных его работ — «Welcome to My Nightmare» Элиса Купера и плакаты к сериям «Звездные войны», «Гарри Поттер» и «Назад в будущее». Об этом сообщает The Guardian.

Учась в колледже на дизайнера, Струзан брать заказы на иллюстрации. «Я был беден и вечно голоден. Работа иллюстратора давала деньги на хлеб, это было проще, чем работа с галереями. В детстве у меня ничего не было. Я рисовал на туалетной бумаге — единственной бумаге, которая была под рукой. Вероятно, именно поэтому я люблю рисовать сегодня — это всё, что у меня было в прошлом», — рассказывал он о выборе профессии.

В агентстве «Pacific Eye & Ear» мужчина сотрудничал с музыкантами. Он создал обложки для BlackSabbath, The Beach Boys, Bee Gees и других исполнителей. Изображение с альбома «Welcome to My Nightmare» Элиса Купера было включено журналом «Rolling Stone» в список «Top 100 Album Covers Of All Time».

Позже Струзан вместе с другом основал компанию «Pencil Pushers», и основной сферой его деятельности стали кинопостеры, выполненные аэрографом. С тех пор он создал более 150 плакатов, в том числе к «Звездным войнам», «Бегущему по лезвию», «Назад в будущее», «Индиане Джонсу», «Гарри Поттеру», «Нечто» и другим картинам.

В 2010 году о Струзане вышел документальный фильм «Drew: The Man Behind The Poster». В съемках приняли участие Харрисон Форд, Джордж Лукас, Гильермо дель Торо, Стивен Спилберг и другие.

«Дрю был художником высочайшего класса. Его иллюстрации полностью передавали азарт, тон и дух каждого из моих фильмов, которые он представлял своим искусством. Его творчество, через одно единственное изображение, открывало мир, полный жизни и ярких красок… даже с первого взгляда. Мне повезло работать с ним снова и снова», — написал о Струзане режиссер Джордж Лукас.

