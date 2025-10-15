Вунми Мосаку снимется в сиквеле «Социальной сети»

Лауреат премии BAFTA Вунми Моссаку ( «Грешники» ) присоединится к актерскому составу фильма «Социальный расчет» — продолжения «Социальной сети». Кого сыграет актриса, пока неизвестно, пишет Deadline.
Сиквел выйдет в прокат 9 октября 2026 года. Главные роли в картине исполнят Майки Мэдисон («Анора», «Однажды... в Голливуде»), обладатель премий «Золотой глобус» и «Эмми» Джереми Аллен Уайт («Медведь»), номинант на премии «Эмми» и «Грэмми» Билл Берр («Старые папочки»), номинант на премию «Оскар» Джереми Стронг («Ученик», «Наследники»). Последний, как и предполагалось, сыграет Марка Цукерберга.
Фильм 2010 года рассказывает о создании Facebook*. Сиквел будет не прямым продолжением, а дополнением к нему.
Лента будет основана на расследовании «The Facebook Files», опубликованном The Wall Street Journal в 2021 году. Журналисты раскрыли, что Meta** осознанно негативно влияла на пользователей-подростков и дезинформировала их. Режиссером сиквела «Социальной сети» станет Аарон Соркин, сценарист оригинального фильма.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
