Вунми Мосаку снимется в сиквеле «Социальной сети»

Сиквел выйдет в прокат 9 октября 2026 года. Главные роли в картине исполнят Майки Мэдисон («Анора», «Однажды... в Голливуде»), обладатель премий «Золотой глобус» и «Эмми» Джереми Аллен Уайт («Медведь»), номинант на премии «Эмми» и «Грэмми» Билл Берр («Старые папочки»), номинант на премию «Оскар» Джереми Стронг («Ученик», «Наследники»). Последний, как и предполагалось, сыграет Марка Цукерберга.