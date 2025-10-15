Sela откроет 11 магазинов товаров для дома Sela Home до конца года
Сэм Альтман сообщил, что в ChatGPT появится возможность генерировать эротический контент

Фото: Levart_Photographer/Unsplash

Глава OpenAI Сэм Альтман рассказал о готовящихся обновлениях для нейросети ChatGPT. Среди нововведений — настройка личности и манеры общения модели, снятие ограничений на генерацию эротики. Об этом пишет TheGuardian.

Пользователи смогут кастомизировать личность ИИ-ассистента — например, выбирать более дружелюбные и похожие на человеческие ответы, регулировать частоту использования эмоджи.

OpenAI разрабатывает технологию оценки возраста на основе поведения, которая определяет, старше или младше 18 лет пользователь, по тому, как он взаимодействует с ChatGPT. В декабре планируется открыть функции, доступные только взрослым, в т. ч. генерацию эротического контента.

«Теперь, когда нам удалось смягчить серьезные проблемы с психическим здоровьем и у нас появились новые инструменты, мы сможем безопасно ослабить ограничения в большинстве случаев. <…> В декабре, по мере более полного внедрения возрастной проверки и в рамках нашего принципа „относиться к взрослым пользователям как к взрослым“, мы разрешим еще больше, например, генерацию эротики для верифицированных взрослых», — написал Альтман в соцсети X.

Недавно с ChatGPT начал сотрудничать стриминговый аудиосервис Spotify. Теперь пользователи смогут подключить свою учетную запись к чат-боту и получать персонализированные рекомендации по музыке и подкастам. Система будет предлагать плейлисты по настроению, теме или другим заданным параметрам.

