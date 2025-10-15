Сэм Альтман сообщил, что в ChatGPT появится возможность генерировать эротический контент

«Теперь, когда нам удалось смягчить серьезные проблемы с психическим здоровьем и у нас появились новые инструменты, мы сможем безопасно ослабить ограничения в большинстве случаев. <…> В декабре, по мере более полного внедрения возрастной проверки и в рамках нашего принципа „относиться к взрослым пользователям как к взрослым“, мы разрешим еще больше, например, генерацию эротики для верифицированных взрослых», — написал Альтман в соцсети X.