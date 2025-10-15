Эмма Робертс снимется в экранизации романа-бестселлера Ребекки Серл «Expiration Dates»

«Expiration Dates» стал бестселлером The New York Times и получил высокие оценки читателей. Это не первая книга Ребекки Серл, которую экранизируют. Сейчас Paramount работает над бестселлером «One Italian Summer». Фильм по роману «In Five Years» снимает New Line. По произведению «When You Were Mine» в 2022 году был снят фильм «Rosaline» для Hulu.