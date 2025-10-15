Эмма Робертс снимется в экранизации романа-бестселлера Ребекки Серл «Expiration Dates»

Эмма Робертс («Мы — Миллеры») получила главную роль в фильме «Expiration Dates», который будет основан на одноименном романе-бестселлере Ребекки Серл. Об этом пишет Deadline.
В книге рассказывается о женщине, которая получает загадочные записки с датами окончания своих отношений. Однажды в жизни главной героини появляется мужчина, который разрушает привычный уклад ее жизни, заставляя задуматься о своей судьбе.
Производством картины займется Amazon MGM Studios. Других подробностей о проекте пока нет.
«Expiration Dates» стал бестселлером The New York Times и получил высокие оценки читателей. Это не первая книга Ребекки Серл, которую экранизируют. Сейчас Paramount работает над бестселлером «One Italian Summer». Фильм по роману «In Five Years» снимает New Line. По произведению «When You Were Mine» в 2022 году был снят фильм «Rosaline» для Hulu.
Недавно стало известно, что Эмма Робертс снимется в романтической комедии «A Murder Uncorked» («Убийство раскрыто»). Робертс сыграет актрису, которая теряет роль в телевизионном детективе и возвращается к работе официанткой. Там она встречает владельца престижной винодельни и красавца Дерека.
Тот предлагает девушке работу мечты в живописной долине Напа. Но новую жизнь героини сотрясает убийство на винодельне, которое ей предстоит раскрыть. Актрисе приходится защищать мужчину, в которого она влюбилась.