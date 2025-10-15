Россия передала США документы об убийстве Кеннеди. Конгресс пытался получить их с 1990-х

Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна получила от российского посла в США Александра Дарчиева копию материалов Росархива, связанных с убийством американского президента Джона Кеннеди. Об этом сообщила Луна в соцсети X и РБК со ссылкой на российское посольство в США.
«Это документы на 350 страниц. Важно отметить, что Конгресс пытался получить эти файлы в 1990-х годах, но Россия отказала. Впервые в истории мы получили к ним доступ», — сообщила Луна.
Часть переданных документов США уже получили от Председателя Верховного Совета СССР Анастаса Микояна.
Луна отметила, что планирует в ближайшее время опубликовать полученные сведения. «Утром ко мне в офис прибудет группа экспертов, чтобы начать перевод и полное изучение документов. Мы выложим его, как только сможем. Еще раз спасибо всем», — написала в соцсетях конгрессвуман.
В марте по распоряжению Дональда Трампа власти США рассекретили новую порцию документов, касающихся убийства Джона Кеннеди, — 1123 файлов. Они занимают примерно 80 тыс. страниц. Тогда их анализ не выявил отклонений от основной версии событий — убийцей был Ли Харви Освальд.