Peacock показал трейлер сериала о маньяке, который вдохновил Стивена Кинга

«Никто ничего не заподозрил. Ни разу за все эти годы. Почему? Он был обаятельным и смешным. У него была хорошая общеамериканская работа. Он был лидером сообщества. Он даже вызвался развлекать больных детей, одевшись клоуном», — говорится в синопсисе проекта.