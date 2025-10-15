Sela откроет 11 магазинов товаров для дома Sela Home до конца года
Peacock показал трейлер сериала о маньяке, который вдохновил Стивена Кинга



Peacock представил трейлер сериала «Дьявол под прикрытием: Джон Уэйн Гейси». Премьера состоится 16 октября.

Шоу расскажет о серийном убийце, который стал прототипом жуткого клоуна Пеннивайза из романа «Оно» Стивена Кинга. Роль маньяка исполнил Майкл Чернус, известный по сериалу «Разделение».



В сериале будет восемь эпизодов. В них покажут, как уважаемый член общества и на первый взгляд безобидный житель пригорода Чикаго между 1972 и 1978 годами похитил и убил 33 человека, закопав впоследствии их тела под собственным домом.

«Никто ничего не заподозрил. Ни разу за все эти годы. Почему? Он был обаятельным и смешным. У него была хорошая общеамериканская работа. Он был лидером сообщества. Он даже вызвался развлекать больных детей, одевшись клоуном», — говорится в синопсисе проекта.

Шоу обещает «снять запутанные слои жизни Гейси, вплетая в них душераздирающие истории его жертв». Оно также будет исследовать «горе, вину и травмы семей и друзей» погибших и разоблачать «системные ошибки, упущенные возможности и социальные предрассудки, которые подпитывали его царство ужаса».

Помимо Чернуса, в «Дьяволе под прикрытием» снялись Гэбриел Луна («Одни из нас»), Майкл Ангарано («Сакраменто»), Крис Салливан, Джеймс Бэдж Дейл, Марин Айрленд. Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером сериала стал Патрик Макманус («Девушка из Плейнвилля»).

Он рассказывал, все семьи жертв Гейси дали благословение на создание сериала «Дьявол под прикрытием». При этом Чернус взялся за исполнение роли убийцы только потому, что маньяк в шоу не будет центром истории, как это было в сериале «Монстр» Райана Мерфи о Джеффри Дамере.

Джон Уэйн Гейси — один из самых известных серийных убийц в истории. Он родился в 1942 году, был арестован в 1978-м, осужден в 1980-м и казнен в 1994 году после многочисленных апелляций.

