Sela откроет 11 магазинов товаров для дома Sela Home до конца года

Торговые точки появятся в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Красноярске. В ассортименте Sela Home будут представлены текстиль, предметы декора, посуда, свечи, ароматы для дома, игрушки для детей и другое. По словам представителя ретейлера, в MFG новое направление «считают перспективным и видят в нем большой потенциал для развития бренда Sela».