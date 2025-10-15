Актер Алек Болдуин и его брат врезались в дерево на кинофестивале в Хэмптоне
Sela откроет 11 магазинов товаров для дома Sela Home до конца года

Фото: yandex.ru/maps

Ритейлер одежды Melon Fashion Group (MFG, бренды Zarina, Love Republic, Sela, Befree, Idol) откроет 11 магазинов товаров для дома Sela Home до конца 2025 года. Об этом сообщает издание Shopper’s со ссылкой на представителя компании.

Торговые точки появятся в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Красноярске. В ассортименте Sela Home будут представлены текстиль, предметы декора, посуда, свечи, ароматы для дома, игрушки для детей и другое. По словам представителя ретейлера, в MFG новое направление «считают перспективным и видят в нем большой потенциал для развития бренда Sela».

Заявку на регистрацию нового товарного знака sela.home компания подала еще в марте. Сейчас она проходит экспертизу в Роспатенте. Директор бренда Sela Анна Миланович рассказывала, что товары Sela Home появятся осенью и будут продаваться онлайн и в специальных зонах самой Sela. Об открытии отдельных торговых точек суббренда не сообщалось.

Недавно аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса россиян об импортозамещении. Оказалось, что более 40% россиян не скучают по «Макдоналдсу», IKEA и другим ушедшим брендам. Участники опроса уверены, что отечественные производители смогли заместить большую часть продукции и услуг иностранных компаний, ушедших из России. 

